Musée POP : près de 10 000$ pour adapter les lieux

À l’instar des autres musées, centres d’exposition et centres d’interprétation, le Musée POP a dû revoir ses façons de faire en prévision de sa réouverture le 20 juin.

La mise en place des nouveaux aménagements a nécessité un investissement variant entre 8000$ et 10 000$, en plus des quatre nouveaux employés qu’il a fallu embaucher pour la désinfection des lieux l’accueil des visiteurs, notamment.

Les visites ont aussi été adaptées. Un stylet à usage unique est remis à l’accueil pour actionner les différents boutons et interagir avec des écrans dans les expositions, plutôt que d’utiliser son doigt pour le faire. Il est demandé aux visiteurs d’apporter leurs écouteurs puisqu’ils pourront accéder à du contenu numérique à partir de l’application CultureGO et un système de codes QR. Il est aussi préférable de réserver sa visite à l’avance.

«Le fait d’avoir l’application CultureGO, développée par Rum & Code dans le cadre du MuséoLab, a facilité l’adaptation des expositions, souligne Claire Plourde, responsable des communications au Musée POP. C’est facile d’utilisation et on a pu transférer l’audio de nos stations d’écoute dans l’application. Ça a demandé des ajustements au niveau de l’application, mais ça s’est fait rapidement. Un an après son lancement, elle est devenue essentielle. D’ailleurs, Rum & Code a eu des demandes d’autres institutions pour CultureGO dans les dernières semaines.»

Deux types de visites seront offerts aux unités familiales. La première POP – visite familiale Envoye au Québec consiste en la visite VIP de l’exposition permanente «Attache ta tuque – Une virée décoiffante dans la culture québécoise» avec un jeu de cherche et trouve sur une tablette numérique et propose de découvrir l’envers du décor de la prochaine exposition L’ADN des Super-héros, présentement en montage, suivi d’un atelier.

De son côté, la POP-visite en famille Envoye en prison offre la visite VIP de la Vieille Prison et l’occasion de découvrir le grenier de la Vieille Prison, accessible pour la première fois. La visite est suivie d’une activité d’estampe-graffiti à faire dans l’ambiance du grenier.

Le Musée POP devait présenter deux nouvelles expositions et une visite renouvelée de la Vieille Prison cette année. Ce n’est que partie remise pour l’été 2021. «On a tout de même tenté d’avoir du nouveau, entre autres en faisant visiter une exposition en montage et en faisant visiter le grenier de la Vieille Prison. On voulait continuer d’être intéressant même si on n’avait pas de nouvelles expositions», précise Valérie Therrien, directrice générale du Musée POP.