Musée POP: offrir la culture aux enfants en situation de pauvreté

En partenariat avec COMSEP, la Fondation du Musée POP fait appel à la population pour offrir des coffrets artistiques en lien avec la culture québécoise en cadeau aux enfants de familles vivant en situation de pauvreté.

Chaque don de 25$ permettra de remettre un coffret à une famille et de faire vivre la culture québécoise dans leur foyer en passant un bon moment en famille dans le temps des Fêtes.

Deux coffrets sont proposés. La Petite bacaisse inclut quatre cuillères de bois, du matériel pour les décorer et un tutoriel. De son côté, le coffret Les jouets d’antan comprend deux tirelires en forme de petit cochon et deux yoyos, le matériel artistique pour les peindre et un tutoriel sur les jouets anciens québécois.

Par ailleurs, les fonds amassés contribueront au développement de programmes éducatifs au Musée, destinés aux enfants en situation d’exclusion culturelle.

Les personnes intéressées à offrir la culture québécoise en cadeau de Noël aux enfants défavorisés peuvent faire leur don en ligne au:

https://museepop.ca/soutenez-le-musee-et-sa-fondation/campagne-des-coffrets-artistiques

La campagne se poursuit jusqu’au 18 décembre. Ces coffrets sont également disponibles pour offrir en cadeau à votre famille pour les Fêtes.