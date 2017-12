MusÃ©e Pierre-Boucher: expositions pour les FÃªtes

Crédit photo : Photo gracieuseté

EXPOSITIONS. Le Musée Pierre-Boucher présente jusqu’au 28 janvier plusieurs expositions consacrées au temps des Fêtes.

Une activité très populaire dans la région sera présentée dans les salles Duguay et Godin. «La pêche hivernale le long du St-Laurent», regroupe des oeuvres d’art, des documents, des photographies et des objets anciens.

Cette exposition relatera ainsi l’histoire de la pêche hivernale. Des jeux d’adresse amuseront les visiteurs. Une cabane grandeur nature vous permettra de vivre l’expérience de la pêche hivernale.

Également, la Chapelle du Séminaire accueillera une sélection de crèches acquises en 2016 et 2017. Dans le cadre de la période des Fêtes, une dernière date de visite guidée de la chapelle est prévue le 23 décembre à 14h.

À la Salle Petit, «Le Village de Noël» dévoile de nouvelles pièces de la collection du village du musée, sous le thème de la pêche hivernale. De plus, un conte de Tante Lucille «Le réveillon de Noël du Père Mathieu» racontant l’origine de la pêche aux poissons des chenaux émerveillera petits et grands.

Entrée gratuite.

Heures d’ouverture du Musée Pierre-Boucher: du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 13h à 16h30. Samedi et dimanche de 13h à 16h30. En soirée: vendredi et samedi de 18h30 à 20h30. Précisons que le musée sera fermé les 23 (en soirée), 24, 25, 26, 30 (en soirée) et 31 décembre 2017 et les 1er et 2 janvier 2018.