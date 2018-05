Le Musée Gilles-Villeneuve accueille «L’espace Dumoulin»

NOUVEAUTÉ. Les frères Jean-François et Louis-Philippe Dumoulin ont dévoilé «L’espace Dumoulin» à même les murs du Musée Gilles-Villeneuve, situé à Berthierville. Les amateurs de course pourront donc découvrir les items de course significatifs qui témoignent de leurs succès à ce jour, ainsi que les objets imprégnés du passé qui façonnent leur avenir.

«L’espace Dumoulin» se veut une exposition temporaire qui s’inscrit dans la nouvelle mission du Musée Gilles-Villeneuve et elle reflète le leitmotiv de Dumoulin Compétition, soit Passion – Performance – Partenariats.

Alain Bellehumeur, directeur général du Musée Gilles-Villeneuve, a récemment annoncé l’agrandissement de du Musée afin d’y exposer un plus grand nombre de matériel centré sur le sport motorisé pour les passionnés. «Nous sommes enchantés d’accueillir la famille Dumoulin comme contributeur important à notre nouvelle mission», mentionne-t-il.

« L’espace Dumoulin reflète l’esprit de famille, le talent et la réussite de pilotes de chez nous. On a qu’à penser aux frères Jean-François et Louis-Philippe Dumoulin, sans oublier Richard Dumoulin, leur père, la bougie d’allumage de cette histoire en course automobile. Il y aussi leur oncle, Gérald également impliqué en Formule 1600, ainsi que Denise Caissie, qui accompagne la passion de ses fils et Richard depuis toutes ces années.»

C’est un honneur pour les Dumoulin eux d’exposer au Musée Gilles-Villeneuve.

«Gilles (Villeneuve) était notre idole, notre modèle lors de nos débuts en piste. Nous travaillons fort pour performer, tout comme Gilles à l’époque. Il ne baissait jamais les bras, n’acceptait jamais la défaite et trouvait toujours les moyens de se dépasser et de pousser la voiture au-delà de son potentiel. L’histoire de famille de Gilles Villeneuve ressemble en plusieurs points à la nôtre, nous venons tous deux d’un petit village et nous sommes partis de rien pour atteindre nos objectifs : la passion et un but», ont tour à tour commenté Jean- François Dumoulin (#04 Spectra Premium / Bernier Crépeau Chrysler Fiat / Groupe Bellemare / MIA) et Louis-Philippe Dumoulin (#47 WeatherTech Canada / Groupe Bellemare).

Louis-Philippe a d’ailleurs remporté le trophée Gilles-Villeneuve à deux reprises au cours de sa carrière, soit en 2001 et en 2014, symbolisant la combativité et l’excellence en piste d’un pilote québécois tout au long de la saison.

Pour le 30e anniversaire du Musée Gilles-Villeneuve et au travers de cette exposition, «L’espace Dumoulin» est un hommage rendu à leur idole d’enfance. La contribution des frères Dumoulin à la nouvelle mission du Musée Gilles-Villeneuve vise à perpétuer la mémoire de cette icône, mais aussi celle de tous les passionnés de sports motorisés qui ont admiré Gilles, au travers de leurs efforts et succès en piste.

19 et 20 mai…

La première épreuve de la série NASCAR Pinty’s se déroulera les 19 et 20 mai prochain sur le circuit du Canadian Tire Motorsport Park, à Bowmanville, en Ontario.

Pour la troisième année consécutive, Dumoulin Compétition se mobilise pour la cause de la Fondation québécoise du cancer. Ils offrent la possibilité aux amateurs de courir avec eux toute la saison en apposant leur signature sur le coffre des voitures de Jean- François et Louis-Philippe. (JC)