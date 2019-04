MuraLuxe déménage son usine de production à Trois-Rivières

C’est notamment pour augmenter sa production et répondre à la demande grandissante envers son produit que l’entreprise MuraLuxe a choisi de déménager son usine de production à Trois-Rivières.

Les propriétaires ont aussi regardé du côté de Victoriaville et de Drummondville pour installer leur nouvelle usine de production, mais l’intérêt et l’enthousiasme démontrés par Innovation et Développement économique (IDÉ) Trois-Rivières pour leur projet ont fait bonne impression, si bien que l’usine se retrouvera finalement dans le parc industriel des Hautes-Forges.

«On s’est rencontré en juillet ou en août dernier. Ils nous ont expliqué qu’ils recherchaient une place plus centrale avec Montréal, sans trop s’éloigner de Québec où se trouve leur siège social. On a finalement eu la confirmation autour du mois d’octobre. Les travaux sont déjà en cours dans le bâtiment qui les accueillera», explique Boris Tellier, commissaire industriel chez IDÉ Trois-Rivières.

MuraLuxe partagera un bâtiment de 87 000 pieds carrés, qui appartenait à IDÉ Trois-Rivières, avec Germain & Frère.

MuraLuxe se spécialise dans la conception de murales en aluminium. L’entreprise imprime à l’encre des images personnalisables sur des panneaux d’aluminium de 3 mm d’épaisseur. Une protection spéciale est ajoutée sur ces panneaux, de sorte qu’ils peuvent être utilisés comme revêtement de douche, dosseret de cuisine, foyer de cheminée ou encore en guise de plafond. Il s’agit d’une technique unique en Amérique.

En s’installant dans ce bâtiment du boul. Industriel, la jeune entreprise de Québec pourra tripler sa production.

«Notre ancienne usine avait 1200 pieds carrés. Là, on passe à près de 7000 pieds carrés. C’est une bonne étape pour nous. Ça nous permettra aussi d’acquérir une machine pour l’impression afin d’éviter d’aller en sous-traitance, ce qu’on devait faire jusqu’à présent. Grâce à cet équipement, l’impression sera quatre fois plus rapide que ce que nous offrait notre sous-traitant. Nos installations actuelles nous limitent à la réalisation d’une douzaine de panneaux par jour. À Trois-Rivières, on pourra en produire au moins 40 tous les jours. On part sur des bases nouvelles et plus modernes», explique Karl Paquet, vice-président de MuraLuxe.

M. Paquet précise que la production pourra augmenter progressivement durant près de cinq ans. La nouvelle usine permettra également de répondre à la demande grandissante pour le produit de MuraLuxe, ainsi qu’aux ambitions des propriétaires qui souhaitent prendre de l’expansion à travers le Canada.

«La demande s’est beaucoup développée dans la dernière année. En dehors du Québec, on commence à avoir des demandes du côté de Toronto et de Seattle. On compte aussi des points de vente à Saguenay, Montréal, Québec et en Beauce. À Trois-Rivières, on compte sur Lacroix Décor», précise-t-il.

Les travaux d’aménagement pour accueillir l’usine sont en cours. Si tout se poursuit comme prévu, M. Paquet est confiant d’arriver à débuter la production d’ici un mois.

Le déménagement de l’usine de production de MuraLuxe à Trois-Rivières entraînera la création de trois ou quatre emplois dès le départ. L’entreprise entend réévaluer le nombre d’employés de mois en mois selon la demande et les commandes.

Innovation et Développement économique Trois-Rivières a accordé un prêt à terme de 62 700$ à MuraLuxe par le biais du Fonds local d’investissement et du Fonds local de solidarité.

Le bâtiment bientôt nommé

IDÉ Trois-Rivières est présentement en réflexion afin de nommer les différents bâtiments de son parc immobilier avec des noms thématiques et intéressants.