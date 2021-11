MU14 AA: L’équipe frôle la perfection

Le Club de soccer de Trois-Rivières félicite l’équipe MU14 AA pour leur magnifique saison à l’été 2021. Le groupe, encadré depuis deux ans par Andréanne Thériault, Émile Boivin et Jérémy Doucet, a terminé au premier rang avec une fiche de dix victoires et un match nul.

Extrêmement efficace offensivement et défensivement, ils ont accumulé un total de 45 buts pour cette saison et seulement 6 buts contre. En plus d’une saison presque parfaite en LLLM, ces derniers ont remporté l’or au prestigieux tournoi de Granby. De plus, l’équipe s’est encore fait remarquer au programme d’identification régional il y a quelques semaines où l’ensemble de l’équipe a été sélectionné pour représenter la Mauricie.

« Dès le départ, les parents et les joueurs ont embarqué dans le plan. Ils ont accepté le rôle de chacun, ainsi que la philosophie de l’équipe et du club. Avec beaucoup de travail et d’implication de la part de tout le monde, nous avons effectivement connu beaucoup de succès. Je ne pense pas que je pourrais être plus fière du développement personnel et collectif de tous », a confié coach Thériault.

Les joueurs ont déjà commencé à se préparer pour l’été prochain et ils souhaitent parvenir, cette fois-ci, à remporter la Coupe Québec.

Voici une vidéo mettant en lumière plusieurs belles actions de leur été :

https://www.youtube.com/watch?v=YYAja5KvW40