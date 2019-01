Une nouvelle surfaceuse pour le Club de motoneige du comtÃ© de Champlain

Crédit photo : courtoisie

Le Club de motoneige du comté de Champlain a fait l’achat d’une nouvelle surfaceuse pour tracer les sentiers. Cette machine plus légère offre notamment un meilleur rendement sur les tourbières Red Mill dans le secteur Cap-de-la-Madeleine et Lac-à-la-Tortue à Notre-Dame-du-Mont-Carmel.

«Le problème sur les tourbières, c’est surtout en début de saison, indique Normand Drolet, président du Club. Avec cette machine, les risques de défoncer sont beaucoup moins grands. L’objectif, c’est toujours d’améliorer la qualité de nos sentiers. On s’est aussi aperçu qu’on gagne du temps, que la machine est plus rapide.»

Arrivée au Club le 8 janvier, la surfaceuse représente un investissement d’environ 300 000 $. «Le système spécial d’attache de la gratte à l’arrière rend l’ascension des côtes bien plus facile. On a aussi une meilleure stabilité, la machine se conduit mieux», indique M. Drolet. Au total le Club possède trois surfaceuses pour tracer plus de 240 kilomètres de sentiers.