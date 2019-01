Un préau et un Hang’Art rénové

Crédit photo : Audrey Leblanc

BATISCAN. La Municipalité de Batiscan se dotera d’un préau en bordure du fleuve. Cette installation permanente, qui remplacera le chapiteau, sera construite sur la côte du quai municipal.

De plus, la Municipalité procédera à d’importantes rénovations au Hang’Art. Ces projets représentent des investissements s’élevant à environ 436 000 $. «Le dossier avance bien, on est en train de ficeler le montage de tout ça, indique le maire, Christian Fortin. Le Hang’Art a besoin de rénovations au niveau de sa structure et de sa fondation.»

Quant au préau, il offrira des installations sanitaires permanentes, en plus de comprendre un comptoir facilitant les opérations lors d’activités. «C’est un ajout important pour l’offre touristique à Batiscan», soutient le maire. La Municipalité souhaite être en mesure d’entamer les travaux en 2019.

Le quai municipal de Batiscan est un arrêt touristique gratuit et prisé. C’est l’un des endroits de la région qui offrent la plus belle vue sur le fleuve. On y retrouve une rampe de mise à l’eau, le bureau d’accueil touristique, la boutique d’artisanat le Hang’Art et l’Office des signaux.