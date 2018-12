Tapis Gagnon ferme ses portes

Crédit photo : Audrey Leblanc

SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE. Après avoir fait partie du paysage péradien pendant 55 ans, le magasin Tapis Gagnon Enr. fermera ses portes le 22 décembre.

Les propriétaires de l’entreprise de la bannière Déco Surfaces, Luc Gagnon et Clairette Tessier, ont pris cette décision en raison du manque de main-d’œuvre qualifiée, du marché compétitif dans le commerce au détail et de leur retraite imminente.

«On a entamé notre réflexion il y a environ trois ans, indique M. Gagnon. Initialement, on voulait vendre. On a embauché quelques personnes depuis un certain temps dans l’espoir d’avoir une relève, mais ça ne s’est pas concrétisé.»

N’étant pas prêt à prendre sa retraite tout de suite, ce dernier occupera un autre emploi pour les cinq prochaines années. Quant à elle, Mme Tessier souhaite se trouver un emploi à temps partiel d’ici à ce qu’elle décide de prendre sa retraite. Entre-temps, elle continuera à faire du bénévolat.

Rappelons que l’entreprise Tapis Gagnon Enr. a été fondée en 1964 par Napoléon Gagnon et Yolande Denis. Le couple a géré le commerce pendant 20 ans avant que leur fils Luc et sa conjointe Clairette Tessier prennent les rênes du magasin.

«Au départ, mon père était peintre en bâtiment, raconte Luc Gagnon. Il a commencé par vendre de la peinture. Son local était quand même grand et, à Sainte-Anne, il y avait un représentant en revêtements de sol. Il a suggéré à mon père de rentrer quelques rouleaux comme complément. De fil en aiguille, il s’est mis à en faire l’installation.»

«J’ai travaillé pour l’entreprise familiale toute mon enfance et mon adolescence, poursuit ce dernier. Plus tard dans mon parcours professionnel, j’ai fait de l’installation de revêtements de sol dans le secteur industriel. J’ai fait ça avec mon frère pendant cinq ans avant d’acheter le magasin en 1984.»

Plusieurs rénovations ont été faites par la suite pour améliorer l’expérience client. Environ cinq ans après le transfert de l’entreprise, l’entrepôt extérieur et le magasin ont été reliés. Les propriétaires et les clients n’avaient alors plus besoin de sortir pour circuler d’un espace à l’autre. Ces travaux avaient également permis d’agrandir la surface du commerce, qui était depuis de 3 500 pieds carrés.