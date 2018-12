Quoi faire avec les restants de dinde?

Crédit photo : Photo Facebook – Microbrasserie Le Presbytère

Les suggestions d’Isabelle Dupuis, chef-propriétaire de la Microbrasserie Le Presbytère à Saint-Stanislas

Votre repas des Fêtes terminé vous vous demandez ce que vous pouvez bien concocter avec vos restes de dinde? Voici quelques suggestions afin de profiter au maximum de votre volaille.

Mais avant de gérer les restes, avez-vous pensé à utiliser le foie de votre dinde pour fabriquer une délicieuse mousse? Faites le cuire avec un oignon haché fin, déglacer avec un alcool (vin, porto, Pineau, brandy, etc., allez-y mollo pour ne pas finir avec une sauce cependant) et passer au robot en ajoutant de la crème, sel et poivre, voilà! Servir en canapés avec une gelée.

Ne vous départissez pas de votre carcasse, elle fera un succulent bouillon que l’on utilisera pour réaliser un risotto aux champignons forestiers. Afin de faire changement de la soupe, vol au vent et sandwich à la dinde, pourquoi de pas s’inspirer de la cuisine internationale? L’idée est surtout de faire l’inventaire de votre garde-manger et de votre réfrigérateur afin d’éviter le gaspillage.

Taco, fajitas, quesadillas et nachos

Grilled cheese à la dinde effilochée

Chili aux haricots rouges et à la dinde

Couscous (chaud ou bien en salade froide)

Fricassée de pommes de terre et autres légumes

Pizza (ajoutez-y vos restes de fromages, viandes froides, etc.)

Oeufs bénédictine à la dinde au lieu du traditionnel jambon et fromage

Pita à la dinde (délicieux avec des olives tranchées et du céleri croustillant!)

À l’indienne, dans une sauce au beurre du commerce servi sur un riz basmati

Pâtes sautées à l’orientale, aux poivrons rôtis… (inspirez-vous des vinaigrettes que vous avez déjà à la maison)

Risotto aux champignons forestiers dont voici la recette…

Risotto à la dinde et aux champignons forestiers

50 gr de mélange de champignons forestiers déshydratés

1 et demi tasse d’eau chaude

2 tasses de riz à grains courts (arborio, carnaroli ou vialone nano) non rincé

1 tasse de vin (blanc ou rouge)

5 tasses de bouillon de dinde

2c à table de beurre non salé

1 tasse d’oignon haché finement

200 gr de dinde

60 gr de fromage Baluchon Réserve, Parmesan, cheddar fort ou celui qu’il vous reste de votre plateau des Fêtes!

1 c à thé de zeste de citron

sel (si votre bouillon ne l’est pas)

Poivre

Muscade au goût

Marche à suivre :

Réhydrater vos champignons forestiers dans l’eau.

Égoutter, couper et cuire les champignons. Prenez soin de conserver l’eau de trempage (environ 1 tasse).

Dans un chaudron, mélanger le bouillon de dinde, le vin et la tasse de liquide de trempage des champignons.

Mettre le liquide à frémir sur le feu. Il devra demeurer chaud pour être incorporé au riz.

Dans une poêle à sauter de 3.3 litres, faire suer les oignons dans le beurre.

Ajouter le riz à la poêle et bien l’enrober de beurre, le cuire à feu très doux de 3 à 5 minutes sans le brunir (nacrer).

Ajouter du bouillon chaud jusqu’à égalité du riz et remuer délicatement.

Baisser le feu au minimum et laisser le riz absorber le bouillon sans couvrir et sans trop brasser.

Ajouter du bouillon au fur et à mesure que le riz l’absorbe et jusqu’à ce qu’il soit cuit.

Incorporer en brassant les champignons, la dinde, le fromage, le zeste, le poivre et la muscade.

Vérifier l’assaisonnement et si besoin, ajouter du sel.

* J’utilise un riz à grain court, car il contient plus d’amylopectine, ce qui le rend plus crémeux et tendre qu’un riz à grain long contenant plus amylose.

* Pour faire votre propre bouillon de dinde, récupérer votre carcasse de volaille et la mettre à bouillir, recouverte d’eau avec un oignon, des carottes et du céleri. Laisser mijoter pendant deux heures et passer au tamis.