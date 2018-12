Poissons des chenaux : la pêche débutera le 26 décembre

Crédit photo : Audrey Leblanc

SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE. C’est le 26 décembre que débutera la 81e saison de pêche aux petits poissons des chenaux. Pas moins de 100 000 visiteurs sont attendus sur la rivière Sainte-Anne pour taquiner le poulamon.

Les froides températures des dernières semaines ont même permis au comité organisateur de prendre de l’avance cette année. «Arroser un 20 novembre, de mémoire d’homme, ça ne s’est jamais vu», mentionne Steve Massicotte, le président de l’Association des pourvoyeurs de la rivière Sainte-Anne.

Une semaine avant le début de la pêche, la glace a déjà les 12 pouces d’épaisseur requis et plus d’une centaine de chalets ornent la rivière. Grâce à la température favorable, les activités familiales commenceront en même temps que la pêche cette année. Petits et grands pourront donc profiter plus longtemps des jeux gonflables, patinoires, soccer-billard et autres divertissements.

«On invite les gens à redécouvrir les plaisirs de la pêche de nuit. C’est complètement différent de l’ambiance de jour, mais tout aussi apprécié avec le village éclairé», souligne Isabelle Durette, directrice générale de l’Association.

La traditionnelle randonnée de motoneiges anciennes aura lieu le 26 janvier. Un parcours de quelque 40 kilomètres sera proposé aux participants. Quant au festival, il se tiendra du 2 au 17 février.

«La programmation musicale a été complètement renouvelée, indique Mme Durette. On a une nouvelle brochette d’artistes qui vont performer sur la scène. Cette année, on revient avec le concept de chansonnier de bord de feux, soit un chansonnier ambulant qui va se promener de feu en camp en feu de camp pour mettre de l’ambiance et prendre les demandes spéciales.»

De plus, la mini-ferme et le carrousel de poneys seront de retour. En nouveauté cette année, un parcours d’obstacles gonflables permettra aux enfants de démontrer leurs habiletés. Pour les plus grands, on présentera des ateliers de préparation et de dégustation du poulamon.

Pour plus de détails, horaires et tarifs : lespetitspoissons.ca

Une pensée pour Guy-Paul Brouillette

À l’occasion de la conférence de presse soulignant l’ouverture de la pêche, la mairesse de Sainte-Anne-de-la-Pérade, Diane Aubut, a tenu à rendre hommage au président-fondateur de l’Association des pourvoyeurs, Guy-Paul Brouillette, qui est décédé plus tôt cette année.

«On est chanceux d’avoir cette activité chez nous parce que ça fait rayonner notre municipalité au-delà des frontières canadiennes. Et si on en est rendu là, c’est notamment grâce à M. Brouillette, a dit la mairesse. C’était une grande personne.»

Rappelons que c’est en 1979 que M. Brouillette a fondé l’Association, un organisme dont la principale mission est de promouvoir la pêche du petit poisson des chenaux à Sainte-Anne-de-la-Pérade.

Quelques chiffres

Les petits poissons des chenaux, c’est :