MRC des Chenaux : les grands chantiers 2019

Crédit photo : Audrey Leblanc

MRC DES CHENAUX. L’un des dossiers prioritaires de la MRC des Chenaux en 2019 est celui du réseau de fibre optique.

Rappelons que depuis plusieurs mois, la MRC multiplie ses efforts dans le but de devenir propriétaire d’un réseau de fibre optique. Le projet inclut huit des dix municipalités du territoire et permettrait aux citoyens visés d’avoir accès à Internet haute vitesse.

Saint-Maurice (à l’exception du secteur du lac Thibault) et Notre-Dame-du-Mont-Carmel ne font pas partie du projet puisque ces deux municipalités sont déjà desservies.

«Il y a beaucoup de travail de fait et il en reste aussi beaucoup à faire, ne cache pas le préfet de la MRC, Gérard Bruneau. On a donné l’autorisation pour le lancement de l’appel d’offres pour la construction et l’ingénierie détaillée. Si tout va bien, on devrait donner le contrat d’ici février-mars.»

«En parallèle, on va lancer un appel d’intérêt auprès des fournisseurs pour déterminer qui nous donnera le signal, ajoute ce dernier. C’est un emprunt de 11 M$ qu’on demande au gouvernement provincial pour le déploiement du réseau.»

Très prochainement, la MRC se dotera d’une stratégie de communication pour informer les citoyens des diverses étapes du projet.

Regroupement des services incendie

En ce qui concerne la sécurité incendie, la MRC des Chenaux a entamé une réflexion au sujet d’un potentiel regroupement des services présents sur son territoire. Une étude en ce sens a été réalisée l’an dernier et les résultats seront analysés par les municipalités.

«Une rencontre entre les élus et des personnes impliquées dans ce dossier aura lieu au printemps. On devrait avoir une bonne idée de la tournure des choses à ce moment-là», indique le directeur général de la MRC, Patrick Baril.

«Des réflexions seront à faire au niveau des municipalités, renchérit le préfet. Notre objectif est de connaître leur opinion en 2019 pour savoir si on avance dans ce dossier-là. Le constat actuel, c’est qu’il y a certaines municipalités sont mieux équipées que d’autres en matière de sécurité incendie.»

Trois scénarios sont envisageables à l’heure actuelle : un regroupement complet, plusieurs petits regroupements ou aucun regroupement.

Reprise de la Communauté entrepreneuriale

La reprise des activités de la Communauté entrepreneuriale des Chenaux a été annoncée en fin d’année 2018, mais un lancement officiel se tiendra à la fin du mois de janvier. Un déjeuner réunissant les gens du milieu des affaires est prévu à Saint-Prosper.

«On va profiter de l’occasion pour dévoiler des chiffres sur l’indice entrepreneurial et le chemin parcouru depuis quelques années», indique M. Baril. De plus, la MRC a procédé dernièrement à l’embauche d’un conseiller en développement d’entreprise. «On veut être plus présent cette année pour soutenir les entrepreneurs», ajoute le directeur général.

Par ailleurs, la MRC des Chenaux travaillera en 2019 à faire avancer le dossier du parc industriel régional. À ce sujet, l’organisation attend toujours le feu vert de la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour l’usage du terrain choisi.