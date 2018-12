Féérie de Noël chez Alexandre Hamelin

Crédit photo : Audrey Leblanc

SAINT-NARCISSE. Alexandre Hamelin est l’un des plus grands amateurs de Noël. Dans sa maison à Saint-Narcisse, le jeune autiste de 21 ans crée, chaque année, un décor enchanteur. Des centaines de décorations ornent les murs, les meubles et chaque recoin de la demeure. Sans oublier, bien sûr, la musique du temps des Fêtes qui agrémente cette féérie.

De plus loin qu’il se souvient, Alexandre a toujours eu cette passion pour les décorations de Noël. «J’étais né depuis à peine dix jours quand j’ai vu ma mère décorer pour la toute première fois. Elle m’a dit que j’avais les yeux grands ouverts et que, déjà, j’étais fasciné», raconte-t-il.

Tous les ans, Alexandre et sa mère, Josée Pronovost, prennent plaisir à visiter les boutiques de Noël à la recherche de coups de cœur. Avec le temps, ils ont accumulé une foule de décorations. Dans leur maison, on retrouve 13 sapins de différentes grosseurs, des anges, des bonshommes de neige, des pères Noël, des lutins, des crèches, des couronnes, des guirlandes, etc.

«On a un peu de tout, c’est très varié, mentionne Alexandre. «On commence à décorer au mois d’octobre pour que le tout soit prêt le 1er novembre. Ça prend quelques jours pour tout faire, mais le plus long, c’est de monter les villages. On ne se souvient jamais comment on les avait faits l’année d’avant.»

«Quand je décore, je mets tout le temps de la musique de Noël et quand les décorations sont installées, c’est de la musique de Noël du matin au soir dans la maison», ajoute ce dernier.

Marchés de Noël, grandes surfaces et magasins spécialisés, tous ces endroits sont de véritables mines d’or pour la famille Hamelin. Alexandre et sa mère y dénichent de nouvelles pièces chaque an.

«Quand j’ai un coup de cœur, j’achète, confie le jeune homme. On magasine dans la région, à Québec et à Montréal. Un jour, je suis allé à la quincaillerie à Saint-Narcisse et j’ai vu un beau sapin blanc en solde. Je l’ai acheté et je l’ai ramené à pied à la maison.»

Noël à l’année

Véritable passionné de Noël, Alexandre Hamelin a une collection impressionnante de films et de musique du temps des Fêtes. Il lui arrive même d’en écouter en été. Plus encore, ses décorations au sous-sol font partie du décor à l’année.

«Je tripe autant qu’avant, ma passion est aussi grande que quand j’étais tout petit, confie-t-il. Ce que j’aime le plus de Noël, c’est que cette période de l’année est féérique. Chaque fois, je retombe en enfance.»

En plus d’être doué pour décorer, Alexandre a aussi un talent pour la cuisine. Talent qu’il met à profit en ce temps de réjouissances et de réunions familiales. Décidément, la famille Hamelin a le chic pour faire de Noël un rendez-vous annuel magique.