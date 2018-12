Du maquillage signé Marilyn Pellerin

Crédit photo : Audrey Leblanc

SAINT-MAURICE. Nouvellement installée à Saint-Maurice, l’artiste maquilleuse Marilyn Pellerin a lancé dernièrement sa propre gamme de maquillage nommée Artist. Un projet sur lequel elle travaille depuis un peu plus de deux ans.

Cumulant plus de 15 ans d’expérience dans le domaine, la femme d’affaires a créé des produits qui s’adressent à tous les passionnés de maquillage, qu’ils soient professionnels ou non.

«C’est un projet qui m’est venu parce que j’avais beaucoup de demandes, mais je ne pouvais pas vendre à mes clientes les produits que j’utilisais pour elles. J’étais obligée de les rediriger en pharmacie. Et c’est comme ça pour tous les artistes maquilleurs professionnels. Il y a beaucoup de compagnies qui vendent du maquillage dans les grandes surfaces, mais très peu qui en vendent pour les professionnels», explique-t-elle.

Elle a donc entrepris des recherches afin de trouver une manufacture pour ses produits. «J’avais des exigences assez élevées. Je voulais absolument que ce soit fait au Canada, précise-t-elle. Je voulais des produits hypoallergènes non testés sur les animaux avec des standards de qualité très élevés. J’ai finalement trouvé un endroit à Toronto.»

Mme Pellerin a créé trois collections : ambition, love et inspiration. Pour chacune d’entre elles, on retrouve une palette contenant une poudre bronzante, un phare à joues, un illuminateur et cinq phares à paupières.

«Je voulais quelque chose de complet et de simple, indique l’artiste maquilleuse. Pas besoin de chercher et de se casser la tête, tout est au même endroit. Tu peux faire une dizaine de looks différents avec une palette. En plus, les capsules sont aimantées, donc rechargeables. Au début tu paies pour la qualité du boiter, mais après tu peux seulement racheter les capsules. C’est plus économique et écologique.»

Pour chaque palette, Mme Pellerin propose également trois rouges à lèvres et des paillettes pour les yeux qui s’agencent avec la collection choisie. D’autres produits de la gamme Artist seront en vente au cours des prochains mois. D’ici là, il est possible de consulter la liste complète des produits disponibles à cette adresse : www.labcdumaquillage.com/boutique

Le vent dans les voiles

Avec tous les projets qui s’enchaînent, on peine à croire que Marilyn Pellerin s’est lancée en affaires il y a de cela seulement trois ans. En 2015, à l’âge de 30 ans, elle a fondé L’abc du maquillage, une école de maquillage professionnel. Au tout début, son académie était située à Trois-Rivières.

«J’ai commencé par offrir des cours depuis mon local dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, puis rapidement, j’ai eu beaucoup d’élèves, raconte-t-elle. J’accueillais des gens qui venaient de partout au Québec et qui faisaient beaucoup de route pour assister au cours. L’idée d’offrir la formation en ligne est donc arrivée.»

Au départ, c’était seulement pour répondre aux besoins de ses élèves, mais la popularité des cours sur le web a vite pris une ampleur inespérée. En un an, ce sont plus de 3 500 cours en ligne qui ont été achetés. Elle a même des élèves en France.

«Je donne encore de la formation en personne une fois par semaine et je suis en train développer la possibilité, pour mes élèves en ligne, d’assister virtuellement aux cours que je donne en personne», mentionne l’entrepreneure.

Par ailleurs, cette dernière a récemment conclu une entente avec le magazine Les Nouvelles Esthétiques. Elle signera des textes pour cette publication distribuée à travers le monde. Mentionnons également que le Centre de formation professionnelle Bel-Avenir utilise depuis peu les produits de la gamme Artist.