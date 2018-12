Des idées de cadeaux 100 % des Chenaux

CULTURE. Pour une deuxième année, la MRC des Chenaux a concocté un guide de suggestions de cadeaux de Noël faits à la main par des artistes et artisans de son territoire.

Cette initiative est celle de l’agente de développement culturel de la MRC des Chenaux, Marie-Pier Lemaire, qui souhaite ainsi inciter les gens à acheter local. «C’est faux de croire que ça coûte plus cher parce que c’est local et fait main, indique-t-elle. Il y en a pour tous les prix et tous les goûts.»

Le guide de suggestions se consulte en ligne sur le site web de la MRC (www.mrcdeschenaux.ca). «Ce qui est bien, c’est qu’on propose un cadeau accompagné d’une image, de son prix et des coordonnées de l’artiste. Comme ça, les potentiels acheteurs ont rapidement toutes les informations qu’il faut. Les artistes et artisans font aussi du sur mesure», souligne Mme Lemaire.

Le guide regroupe une quinzaine d’artistes de tous horizons, dont l’Académie des Ripailleurs, la Ferme récréative Caza et Fer forgé Roger Couture. Parmi les cadeaux proposés, on retrouve des bijoux, des savons biologiques, des œuvres de céramique, un roman, des sculptures sur bois, des toiles et des produits d’alpaga.