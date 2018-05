MRC des Chenaux: Nouveau fonds pour soutenir les entreprises

ÉCONOMIE. La MRC des Chenaux, accompagnée de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et du Fonds locaux de solidarité FTQ, ont annoncé la création d’un fonds local de solidarité (FLS) de 900 000$ qui aura pour but de soutenir les différentes entreprises du territoire.

La FQM verse une contribution financière de 100 000$ à la Municipalité régionale de comté des Chenaux pour la mise en place du nouveau fonds local qui favorisera la croissance des entreprises et le développement économique de la région.

À ce soutien financier gouvernemental s’ajoute une somme de 50 000$ provenant de la MRC des Chenaux, ainsi qu’une contribution financière maximale de 750 000$ provenant du Fonds locaux de solidarité FTQ, qui lui, sera versée sous la forme de crédit variable à l’investissement.

«Ce nouveau fonds viendra soutenir les entrepreneurs de notre territoire, que ce soit ceux qui désirent améliorer les projets de démarrage en expansion ou encore acquérir une entreprise existante sur le territoire. Nous savons que le désir de devenir entrepreneur ou que le désir de conduire une entreprise a un niveau supérieur par l’expansion est aussi présent sur notre territoire», a lancé Gérard Bruneau, préfet de la MRC des Chenaux.

«L’aide financière est un élément très important afin de pouvoir se lancer en affaires. On sait tous que l’argent est le nerf de la guerre dans un projet de lancement d’entreprise. On a beau avoir la plus belle idée et le meilleur des projets, sans le financement, les plus beaux rêves finissent tristement.»

L’annonce a été faite par le député de Champlain, Pierre Michel Auger, au nom du ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l’Allègement réglementaire et au Développement économique régional, Stéphane Billette.

«Une des priorités de notre gouvernement est de rendre les PME québécoises plus productrices, plus innovantes et plus compétitives. Ce fonds local de solidarité est donc une excellence nouvelle pour les PME, lesquelles disposent désormais d’un levier additionnel pour soutenir leur croissance», confie-t-il.

«On se donne un nouvel outil pour développer notre région ensemble», ajoute Larry Bernier, administrateur de la FQM. «Merci à la MRC des Chenaux d’investir 50 000$ également.»

Rappelons que le gouvernement du Québec a octroyé, en mars 2017, une aide financière de 3,5 M$ à la FQM pour faciliter et encourager la création de 35 nouveaux FLS sur les territoires qui n’en disposaient pas.

______________________

En chiffres…

-Le FLS de la MRC des Chenaux est le 74e à être mis en place

-En créant un FLS, les MRC bénéficient d’un effet de levier important. Ce sont 31,5 M$ additionnels qui seront investis par le gouvernement du Québec

– 82 M$ étaient déjà disponibles dans les FLS pour appuyer les PME québécoises et l’économie locale. (22 M$ proviennent des partenaires et 60 M$ sont attribués par l’organisme Fonds locaux de solidarité FTQ)