La MRC des Chenaux achète l’œuvre d’une artiste de Saint-Maurice

Crédit photo : Photo courtoisie

CULTURE. Dans le cadre de sa politique d’acquisition d’oeuvres d’art, la MRC des Chenaux a acheté une œuvre de l’artiste saint-mauriçoise Suzie Allen.

Réalisé en 2016, ce triptyque s’intitule «Reflets 4, 5 et 6». Il fait partie d’une série inspirée de paysages du Parc de la rivière Batiscan.

C’est par l’observation de la nature que l’artiste trouve sa source d’inspiration et, plus précisément, à partir du monde végétal. Depuis quelques années, les plantes exercent sur elle une très grande fascination.

Membre de l’Atelier Presse Papier de Trois-Rivières, elle participe régulièrement aux projets de ce groupe d’artistes. Elle s’implique aussi dans le cadre de différents événements de la région, comme les Journées de la Culture, et anime des ateliers d’art.

L’artiste a réalisé de nombreuses expositions tant au Québec qu’à l’étranger et ses oeuvres font partie de diverses collections publiques : le Conseil des arts du Canada, Loto-Québec, Desjardins et la Bibliothèque et Archives nationales du Québec.