Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac : un parcours extérieur audioguidé

Une nouvelle expérience sera offerte l’an prochain au Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac. Et cette fois, la visite ne se fera pas à l’intérieur des murs du musée. Ce seront plutôt les sentiers bordant celui-ci qui accueilleront un parcours audioguidé.

Le parcours comprendra huit enregistrements accessibles à l’aide d’un téléphone intelligent. «Les gens vont balayer un code avec leur téléphone pour écouter les enregistrements audio qui seront produits par le Trifluvien David Dufresne-Denis. Chacun d’eux va porter sur un thème en particulier. Par exemple, la récolte de la céréale dans le champ ou l’arrivée des premiers colons. Il y aura des témoignages, des récits et des dialogues», explique Kim Gladu, coordonnatrice au service à la clientèle et aux communications pour le Moulin seigneurial.

L’équipe du lieu historique travaille sur le projet depuis cet été dans le but que le tout soit prêt pour le mois de juin 2021. S’ajoute à cela une autre nouveauté : une animation numérique. Celle-ci fera partie de la visite guidée offerte à l’intérieur du moulin.

«C’est un dessin animé fait par l’artiste trifluvienne Suzie Bergeron, précise Mme Gladu. Ça va montrer le chemin du grain, du champ jusqu’au moulin. On va y voir comment on récolte la céréale et comment le grain est transformé en farine. C’est un très court dessin animé qui dure environ une 90 secondes et qui sera diffusé sur une télévision.»

Dynamiser les visites

L’objectif des deux projets est d’ajouter du dynamisme aux expositions. «Avec la COVID-19 et les contraintes que ça amène, on voulait aussi faire quelques choses avec les sentiers qu’on a et qui sont très utilisés», renchérit Mme Gladu.

«Les gens du coin et les familles aiment venir marcher dans nos sentiers, alors on s’est dit qu’on allait faire quelque chose à l’extérieur pour bonifier leur visite, ajoute cette dernière. Le parcours audioguidé est autonome et peut être offert même quand on est fermé. C’est un complément à ce qu’on offre déjà. C’est quelque chose qui s’adapte bien en fonction de la crise sanitaire et ça met en valeur les terrains extérieurs.»

Il faut dire que les expositions et visites se déroulent pratiquement toutes à l’intérieur, d’où l’idée de bonifier l’offre en misant sur le site enchanteur.

«À chaque station, les gens pourront en apprendre plus sur le moulin, mais aussi sur le secteur de Pointe-du-Lac, mentionne Alexandre Pétrin, coordonnateur des activités et expositions. On va aborder des pans de l’histoire qui ne sont pas abordés actuellement dans les visites guidées à l’intérieur. Peut-être que ça donnera le goût aux gens qui viennent marcher de venir en apprendre plus. On mise sur le fait que les gens vont en profiter pour faire la visite guidée.»

L’équipe du Moulin seigneurial mettre à la disposition des visiteurs du matériel pour l’écoute des enregistrements. Ainsi, ceux qui n’ont pas accès à Internet avec leur téléphone pourront tout de même en profiter.