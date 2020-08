Motiver les jeunes à l’approche de la rentrée

La Table régionale de l’éducation de la Mauricie (TREM) souhaite rassembler toute la communauté autour des jeunes de la région qui retourneront à l’école au cours des prochaines semaines à l’occasion d’une édition spéciale des Journées de la persévérance scolaire.

Cette campagne de sensibilisation vise à motiver les jeunes et leur rappeler les éléments positifs qu’ils retrouvent à l’école, leur offrir du soutien et leur rappeler que des gens sont là pour eux.

«Nous savons que cette rentrée sera exceptionnelle. Pour plusieurs jeunes, ce sera la première fois qu’ils retournent s’asseoir sur les bancs d’école depuis le mois de mars. Pour d’autres, c’est l’école à distance qui se poursuivra. Certains auront aussi passé les derniers mois à travailler pour des entreprises de la région, et devront maintenant apprendre ou reprendre des habitudes de conciliation études-travail-vie sociale. La situation ne sera pas évidente pour beaucoup d’entre eux», rappelle Mélanie Chandonnet, directrice générale de la TREM.

Le retour à l’école peut s’avérer difficile pour plusieurs jeunes, que l’on pense à ceux qui font maintenant face à un retard d’apprentissage ou à d’autres qui ont perdu la motivation de retourner à l’école.

«En tant qu’adultes, nous nous devons d’entretenir une relation bienveillante avec eux, de leur offrir notre soutien et de les encourager le plus possible, afin de donner un sens à cette reprise scolaire et à leur avenir», estime la TREM.

Dans le cadre de cette édition des Journées de la persévérance scolaire, l’organisme diffuse une vidéo mettant en scène des jeunes de la Mauricie dans leur réalité, rappelant à la communauté que malgré le contexte particulier de cette rentrée scolaire, l’école peut être synonyme d’éléments positifs : leurs meilleurs amis, leur job de rêve, leur sport préféré, leur diplôme, etc.

Cette vidéo se retrouve sur la page Facebook de la TREM et sera aussi diffusée sur les autres réseaux sociaux de la TREM au cours des prochains jours.