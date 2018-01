La mort d’un bambin suscite un Ã©lan de gÃ©nÃ©rositÃ©

Crédit photo : (Tirée de Gofundme)

INCENDIE. La mort de Thomas Livernoche, 3 ans, dans la nuit du 2 janvier, a secoué toute la communauté en ce début d’année. Des gens se sont mobilisés pour soutenir financièrement la famille éprouvée, sous l’initiative du cousin de la mère endeuillée.

«Ma cousine (Johannie Livernoche) ne vivait que pour son petit amour. La merveille de son petit monde», décrit Kevin Diamond, qui a démarré une campagne Gofundme dans les heures suivant la tragédie afin de venir en aide aux parents du bambin.

Sur la page de la collecte de fonds, il indique que l’argent servira à payer les obsèques de Thomas, «un enfant plein d’énergie et enjoué», qui «a dû quitter ses parents trop jeune et dans de terribles circonstances.»

«Nous savons tous que les obsèques ne sont pas une partie agréable à gérer et sont très dispendieuses», mentionne M. Diamond, dont la cousine n’avait pas encore d’assurance-vie pour son petit homme en cas d’évènement tragique. «Avec une poignée de gens généreux, nous pourrions venir en aide à cette famille qui a tout perdu.»

Son appel a été entendu puisqu’à peine 24 heures après la mise en ligne de la campagne, pas moins de 533 personnes avaient fait un don, fracassant l’objectif de 10 000$ qu’il s’était fixé. Au moment d’écrire ces lignes, 14 331$ étaient déjà ramassé pour venir en aide à la famille endeuillée.

Les événements

On se rappelle qu’aux petites heures de la nuit, le 2 janvier, un incendie a ravagé la maison de la famille Livernoche, située sur la rue Massicotte, dans le secteur Cap-de-la-Madeleine.

Ce sont les voisins qui ont appelé les services d’urgence lorsqu’ils ont vu les flammes. À l’arrivée des pompiers, deux résidents étaient déjà sortis de la maison mais un bambin de 3 ans s’y trouvait encore. Les pompiers ont tenté d’effectuer du sauvetage mais malheureusement, il leur a été impossible d’entrer à l’intérieur de la résidence étant donné l’ampleur des flammes.

Le jeune garçon a péri. Ses parents ont subi des brûlures en tentant de le sauver et ils ont dû être hospitalisés. On ne craint pas pour leur vie.

Les enquêteurs de la Direction de la police ont été dépêchés sur place afin de prendre charge de l’enquête et déterminer la cause de cet incendie.

Un technicien en identité judiciaire a passé une partie de la journée de mardi à examiner la scène de l’incendie. Après l’analyse de celle-ci et selon les dépositions fournies aux enquêteurs par les occupants, la thèse de l’incendie criminel a été totalement écartée.

La cause retenue actuellement pour tenter d’expliquer cette tragédie est dirigée vers un article de fumeur qui aurait été oublié à l’étage par un des occupants. L’analyse de la scène ainsi que le visionnement de caméras de surveillance sont venus corroborer les versions recueillies par les témoins.

Une autopsie devrait être pratiquée sur le corps de la victime afin de préciser les causes exactes du décès et le dossier sera soumis au coroner.