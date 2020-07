Mort annoncée de la Lincoln Continental

Lincoln a annoncé aujourd’hui qu’il n’y aura pas de modèles 2021 de la Continental. Ce modèle légendaire réintroduit sur le marché en 2016 n’a jamais rencontré le succès souhaité. Donc, après la fin de la MKZ et maintenant de la Continental, Lincoln n’aura plus que des utilitaires à vendre. Il faut dire que les ventes de voitures de luxe pleine grandeur est en déclin depuis des années et malgré des qualités indéniables, la Continental ne faisait pas le poids face à la concurrence.

Le modèle restera sans doute en Chine

Le seul pays encore friand de grosses voitures est la Chine qui apprécie particulièrement les modèles américains. Ford a laissé entendre que la Continental va continuer d’être vendue aux Chinois. Modèle mythique chez Ford, la Continental est arrivée en 1939 lorsqu’elle a été développée en tant que véhicule unique pour le président Edsel Ford. En 1951, le Musée d’art moderne l’a classée parmi les huit voitures les plus importantes d’avant la Seconde Guerre mondiale. Elle a connu ses plus grands succès dans les années 50 et 60. Elle était utilisée dans des films et a été conduite par des célébrités telles que Clark Gable, Rita Hayworth et Mickey Rooney. Elle a également servi de limousine aux présidents américains, notamment en transportant John F. Kennedy le jour de son assassinat.

Au total, neuf générations de Continental ont été produites avant que le modèle quitte la route une première fois en 2002. Le modèle est revenu pour l’année modèle 2017. Mais cette 10e génération n’a pas été capable de faire le poids face à une concurrence. On peut se poser des questions sur l’avenir de Lincoln ?

