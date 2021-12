MontVR fait peau neuve

La pandémie aura servi de période de réflexion aux propriétaires de MontVR Trois-Rivières qui non seulement reviennent dans un emplacement de 18 000 pieds carrés, mais également avec une offre bonifiée. L’entreprise ouvrira ses portes dès samedi.

Dorénavant au menu, on retrouve des espaces de lancers de hache, un amusant mini-golf intérieur, non traditionnel, des jeux d’arcade et bien évidemment, des jeux vidéo et des espaces de réalité virtuelle.

« C’est notre septième succursale au Québec et au départ, ce n’était que des arcades et des jeux de réalité virtuelle. Maintenant, c’est notre premier gros test de notre nouveau concept qui consiste à offrir un paquet de divertissements au même endroit. On a notre console de jeux disponibles à la location où les gens pourront venir jouer entre amis. En réalité virtuelle, on a une nouvelle offre, soit les jeux d’évasion, équivalent des jeux d’évasion physique », confie Sébastien Coulombe, président et co-fondateur avec le Trifluvien Jay Michaud.

« En ce moment, on a seulement quelques arcades d’arrivée, notre projet de mur d’escalade a été retardé, tout comme notre bar qui s’en vient. On va avoir une microbrasserie avec des lignes de fut et un beau plancher en bois. En attendant, on a installé nos tables de ping-pong et de billard pour meubler l’emplacement. Prochainement, on va avoir notre offre d’Esport qui est très populaire également. Tout ça consiste à notre phase numéro 2, espérée d’ici ce printemps. »

Le tout nouveau MontVR prend place au deuxième étage de l’ancien Sears, au Centre Les Rivières. Il comporte également une zone de Free Roaming où les gens pourront venir s’affronter en gang avec leur casque de réalité virtuelle en place.

« Ç’a été facile de négocier avec Cominar avec qui on a déjà trois autres succursales à l’intérieur de leur centre d’achat, ailleurs au Québec. On est vraiment content de notre nouvel emplacement », ajoute M. Coulombe.

Parmi les jeux d’arcade, on retrouve notamment le très populaire Dance Dance Révolution, des jeux de courses et pour les plus nostalgiques, une machine à boules style année 80. Les salons de jeux vidéo offrent la Nintendo Switch pour le moment, la PlayStation 5 étant dans les plans à court terme.

Certaines activités demandent de réserver une plage horaire au préalable. Pour plus d’informations: https://montvr.com/fr/centres/trois-rivieres.