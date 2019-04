Montant record de 87 511$ amassé

C’est lors du Cocktail de clôture de la Campagne de la jonquille de la Société canadienne du cancer en Mauricie que les organisateurs ont annoncé que plus de 87 511$ ont été amassés dans le cadre de cette campagne annuelle.

Ce résultat historique est le fruit d’un travail d’équipe qui s’est illustré par la vente de plus de 70 000 fleurs fraiches dans 61 points de vente de la région, de l’achat de plus de 218 bouquets corporatifs, d’un groupe de 18 personnalités d’affaires qui ont agi à titre d’Ambassadeurs, de plus de 80 convives qui ont participé au Cocktail de la jonquille et de près de 1000 bénévoles qui ont donné du temps pour la cause.

Au Québec, une somme de 1,7 million $ a été amassée.