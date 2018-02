Mont-Carmel : une pétition pour agrandir l’école

Crédit photo : Audrey Leblanc

NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL. Une pétition pour l’agrandissement de l’école primaire de Notre-Dame-du-Mont-Carmel a été lancée il y a quelques jours.

Cette pétition est une initiative du comité de mobilisation qui mise sur la présente année électorale pour faire entendre son message. «Depuis le retour des fêtes, on a multiplié nos efforts pour que le dossier soit une priorité, mentionne Marylène Ménard, présidente du comité de mobilisation. On veut démontrer que ç’a un impact sur toute la communauté.»

La prochaine étape du comité sera d’obtenir un rendez-vous avec le ministre Proulx. L’école accueille déjà plus de 400 élèves et les prévisions démographiques de la municipalité indiquent qu’il y aura de plus en plus de nouveaux élèves dans les années futures. C’est que Notre-Dame-du-Mont-Carmel est prisée des jeunes familles et des couples voulant des enfants.

«On sent que la communauté nous appuie. On a aussi le soutien de la commission scolaire et des élus. Le maximum a déjà été fait à l’intérieur de l’école pour optimiser l’espace. C’est rendu que les élèves et le personnel ont de la difficulté à circuler. Il faut un agrandissement», explique Mme Ménard.

Pour cette dernière comme pour bien des parents, il est inconcevable que les enfants d’une même famille ne puissent pas tous fréquenter la même école en raison d’un manque d’espace. «Ça fait quatre fois que la commission scolaire dépose le dossier et demande l’agrandissement de l’école, affirme Mme Ménard. On joue le tout pour le tout cette année. Avec les élections qui s’en viennent et les montants annoncés récemment par le gouvernement pour la rénovation des écoles, on espère qu’on aura enfin le feu vert. Nos plans sont faits, on attend seulement une réponse positive.»

En attendant, les citoyens qui désirent signer la pétition peuvent le faire en se rendant, notamment, à l’hôtel de ville, à l’école et à la bibliothèque de la municipalité. La pétition sera ensuite déposée à l’Assemblée nationale.