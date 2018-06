Le Monstre Vert de l’Ouest de retour… sur trois semaines!

BASEBALL. Un des plus prestigieux tournois de baseball mineur du Québec, soit le Tournoi de baseball moustique le Monstre Vert de l’Ouest, sera de retour sur les terrains du Parc Laviolette de Trois-Rivières. Nouveauté cette année alors qu’il sera présenté sur une période de trois semaines.

Le tournoi se mettra en branle le 29 juin, avant de tirer sa révérence le 15 juillet. Il y aura deux présidents d’honneur cette année, soit le journaliste sportif au Réseau des sports (RDS), Luc Gélinas, et sa fille, Daphnée Gélinas, membre de l’équipe canadienne de baseball féminin.

«Amener le tournoi sur une période de trois semaines est une première pour nous», lance Pierre Gélinas, président du tournoi.

«On a organisé un week-end tout féminin avec le Moustique B. Pas moins de huit équipes se disputeront les honneurs du 29 juin au 1er juillet, soit Lévis, Saint-Léonard, Sainte-Julie, Lanaudière, ainsi que les Ladies Draveurs de Trois-Rivières, les Loups de Louiseville, les Estacades du Cap-de-la-Madeleine et les Red Sox de Pointe-du-Lac.»

Plus de 70 équipes prendront part au Tournoi de baseball moustique le Monstre Vert de l’Ouest.

«Chacune des divisions aura son concours de coups de circuit. Nous avons amené une nouveauté dans le Moustique AA avec l’implantation d’un match des étoiles. Chaque entraîneur devra désigner un joueur par équipe», ajoute M. Gélinas.

Le concours de coups de circuit – Moustique Féminin – est prévu le 30 juin, dès 15h30.

La semaine du 2 au 8 juillet laissera place aux formations Moustique AA, tandis que les quelque 40 équipes de Moustique A et B se disputeront le championnat du 8 au 15 juillet. Le concours de coups de circuit, ainsi que le match des étoiles de niveau AA, auront lieu le samedi 7 juillet, dès 16h30. Du côté du Moustique A et B, le concours de coups de circuit est prévu pour le samedi 14 juillet, à 18h30.

«J’ai trois enfants et mes deux plus vieux ont affronté le Monstre Vert. C’est un tournoi particulier et le Monstre Vert est très intimidant», a pour sa part confié Luc Gélinas, co-président d’honneur.

«C’est important de faire vivre des beaux souvenirs aux jeunes et le baseball est un beau sport d’équipe, autant pour les filles que pour les gars. Daphnée (Gélinas) a commencé ici, sur nos terrains de la région. Tout ça est rendu possible grâce à de nombreux bénévoles comme Pierre (Gélinas)», conclut-il.

Moustique AA : 2 au 8 juillet

Aigles Rouges Mauricie Aigles Noir Mauricie Orioles Noir Montréal Élites Camo Lanaudière Warriors Noir Charlesbourg Warriors de la Capitale Indiens Québec Nord Gouverneurs Noir Rive Sud Mtl Pirates Jaune St-Jean sur Richelieu Red Sox Bleu Laurentides Red Sox Blanc Laurentide Associés Bleu Laval Elites Jaune Lanaudière Gouverneurs Vert Rive Sud Mtl Suroit Sud de MTL Combattants Beauce Appalaches Tigres Nord Lac St Louis Tigres Sud Lac St-Louis Orioles Orange Montréal Guerriers de Yamaska Cobras Rouge Beauport Cubs Candiac/Roussillon Tyrans Or Outaouais Tyrans Blanc Outaouais

Moustique A : 8 au 15 juillet

Draveurs 1 TR Draveurs 2 TR Estacades Cap Cascades Shawinigan Loups Louiseville Bull Dogs Bécancour As Nicolet Jets Pointe de l’ile Mtl Cardinals I Deux-Montagnes Suroît II sud de Mtl Cardinals II Deux-Montagnes Angels BCL Mtl Pirates Thedford Mercenaires Mascouche AS Lachine Cardinals Beauce Centre As Rosemont Suroît 1 Sud Mtl Seigneurs Repentigny Charlesbourg

Moustique B : 18 équipes du 8 au 15 juillet