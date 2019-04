Moments inoubliables pour Maxim Lemire

Le lutteur trifluvien Maxim Lemire a vécu une expérience inoubliable, à New York, dans le cadre des festivités entourant l’évènement WrestleMania 35.

Il était présent au gala IWS Unstoppable et il est sorti vainqueur face à Black Dynamite, Sheldon Jean, Excess, Pinky Sanchez et Nelson Pereira lors d’un combat impliquant six lutteurs.

Pis encore, il a eu la chance d’aller au WrestleCon afin d’y rencontrer des dizaines d’anciennes vedettes de la lutte telles que Buff Bagwell, Jim Duggan, Arn Anderson, Mark Henry, Rob Van Dam, Al Snow, John Morrison, Duke The Dumpster Droese, Yoshihiro Tajiri, Billy Gunn, Enzo Amore, Lex Luger et Diamond Dallas Page (DDP), en plus de s’entraîner en gymnase avec Scott Steiner, une idole de son adolescence.