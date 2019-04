Moisson Mauricie dépasse son objectif

La population aura encore une fois été généreuse lors de la Grande Collecte du printemps de Moisson Mauricie/Centre-du-Québec qui s’est tenue ces derniers jours. Sur un objectif de 3500 kg de denrées non périssables et 35 000$, la collecte a permis d’amasser 3846 kg d denrées et près de 37 000$.

«Nous sommes très fiers des résultats de notre collecte! La population a généreusement répondu à notre appel pour soutenir les 30 600 personnes, dont 9 500 enfants, qui ont recours à l’aide alimentaire en Mauricie et au Centre-du-Québec», lance le président du conseil d’administration, Jean Pellerin.

Les dons en denrées permettront d’offrir une plus grande variété de nourriture, tandis que les dons reçus en argent contribueront à la distribution d’une valeur marchande de 925 000$ en nourriture.

Les personnes qui n’ont pas encore eu l’occasion de donner peuvent faire un don en denrées directement chez Moisson ou faire un don en ligne au www.moisson-mcdq.org.