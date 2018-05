Moisson Mauricie est de retour avec «MOI, je Brunche»

DÉJEUNER. Moisson Mauricie/Centre-du-Québec a annoncé le retour de son Brunch-bénéfice. Il aura lieu le dimanche 3 juin, à 10h30, au Centre des congrès de l’Hôtel Delta de Trois-Rivières.

L’objectif du Brunch est d’accueillir 700 invités et d’amasser 50 000$.

«Le Brunch-bénéfice est un événement essentiel pour permettre à Moisson d’amasser des fonds afin d’assurer la poursuite de notre mission. La population, les élus et les entreprises sont invités à participer à notre Brunch, car il s’agit d’un bon repas pour une bonne cause!», confie Jean Pellerin, président du conseil d’administration.

«Chaque année les besoins sont de plus en plus grandissants. Et le visage des gens change, car on peut desservir des gens avec un revenu de pension ou même des étudiants dans le besoin. Et souvenez-vous que lorsque vous donnez à Moisson, vous aidez 79 organismes qui redonnent à 29 000 personnes à chaque mois, dont 9 600 enfants, alors c’est énorme!», ajoute Geneviève Marchand, responsable du financement et des communications.

Cette année, la présidente d’honneur de l’événement est Amélie St-Pierre, directrice générale des Hebdos Mauricie/Rive-Sud.

«Je m’implique depuis 12 ans avec Moisson par le biais de la Guignolée des Médias. J’ai été impressionné de constater que 95% des contributions récoltées sont retournées aux personnes qui sont au cœur des actions et que chaque 10$ en don permet de distribuer 170$ en nourriture. Le rôle des Hebdos de la région est d’être près de ses communautés locales. La mission de Moisson est directement en lien avec la nôtre, alors on se doit de l’appuyer!», confie-t-elle.

«Je trouve très intéressant aussi de voir que ceux qui s’occupent de la préparation des commandes et du tri sont des participants de réinsertion sociale (410 personnes/ 13 000 heures de travail annuellement). C’est le fun d’impliquer ces gens-là, de leur montrer l’importance du travail d’équipe et de les ramener sur le droit chemin vers un retour à l’emploi», ajoute-t-elle.

«On a choisi Amélie (St-Pierre), car on sait que c’est une cause qui lui tient à cœur. On sait qu’elle y croit, car notre contribution reste dans la région et aide concrètement beaucoup de gens», témoigne pour sa part Mme Marchand.

Billets

Les entreprises peuvent être partenaires de l’événement en achetant de la visibilité. Une table, incluant dix billets, portera alors le nom de ladite entreprise. Pour ce faire, vous devez contacter Geneviève Marchand au 819-371-7778.

«Desjardins offre un avantage aux membres Desjardins lors de l’évènement, soit un rabais de 10$ par billet. Cette offre est valide pour les 100 premiers billets. En appelant pour réserver les billets, les gens doivent mentionner qu’ils sont membres Desjardins et devront présenter leur carte de guichet au moment de payer les billets», conclut M. Pellerin.

Les billets sont en vente au coût de:

Adultes : 30 $

6 à 12 ans : 15 $

5 ans et moins : Gratuit

En bref…

-Moisson travaille depuis 30 ans pour récupérer, trier et distribuer équitablement la nourriture.

-Moisson, c’est 2,5 millions de kilos de denrées récupérés par année, une valeur marchande de 15 millions$.

-Moisson, c’est 79 organismes membres qui aident chaque mois 29 000 personnes, dont 9 600 enfants.