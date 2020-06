Moisson Mauricie / Centre-du-Québec : 28 000$ amassés jusqu’à maintenant

Le Brunch-bénéfice virtuel de Moisson Mauricie / Centre-du-Québec a permis d’amasser 28 000$ jusqu’à présent, sur un objectif de 30 000$.

Les participants courent la chance de gagner un de ces prix: IGA Jean-XXIII : 3 cartes-cadeaux de 100 $ et 3 cartes-cadeaux 50 $

Delta Marriott de Trois-Rivières : une nuitée dans la suite au 12e étage, valeur de 400 $ Diamond Hommes : 3 cartes-cadeaux de 100 $

Garage Charles Turcotte et fils : 250 $ de rabais à l’achat de 4 pneus

IGA extra du Cap : 4 cartes-cadeaux de 50 $

Lebon Pousse – « Pousses pour tous » : kit de départ pour produire des pousses à la maison, valeur de 150 $ IGA extra Paquette : 1 carte-cadeau de 50 $ et 1 panier découverte Vins du Québec, valeur de 100 $ IGA Ste-Marguerite : 1 carte-cadeau de 100 $

Maxi du Cap : 1 carte-cadeau de 100 $

Maxi Jean-XXIII : 1 carte-cadeau de 100 $

Métro plus Fournier : 2 cartes-cadeaux de 50 $

Il était une fleur : 3 bouquets d’une valeur de 50 $ chacun

Le Rouge Vin : 2 cartes-cadeaux de 50 $ chacune

Provigo le Marché : 1 carte-cadeau de 50 $

Super C des Récollets, Trois-Rivières Ouest : 1 carte-cadeau de 50 $

Fromagerie L’Ancêtre : 2 cartes-cadeaux de 25 $ chacune

Boulangerie Guay : 4 portions familiales de fèves au lard

Acrylique sur toile, 16 X 20 pouces, par Caroline Jacques, valeur de 250 $

On sait que l’événement se déroule sous la présidence d’honneur de Me Cassy Bernier, notaire chez Leblanc Martin Bernier, notaires et avocats. Outre la présidente d’honneur, le comité du Brunch est composé de Jean Pellerin, Valeurs mobilières Desjardins, Service Signature et président du C.A. de Moisson, Guy Gagnon, Moisson, Félix Martin, Géocivil, René Matteau, PMA Assurances et services financiers, Amélie St-Pierre, Hebdos Icimédias Mauricie/Rive-Sud, et Geneviève Marchand et Monique Trépanier, Moisson.

D’ici le 21 juin, les gens peuvent participer des façons suivantes:

Don de 20 $ et plus : https://www.moisson-mcdq.org/faites-un-don/. Chaque 20 $ de don donne droit à un coupon pour le tirage des prix En brunchant en famille ce dimanche 21 juin et en envoyant une photo de leur brunch à la maison à l’adresse communications@moisson-mcdq.org ou à la publier sur les réseaux sociaux en ajoutant le mot-clique : #cavabienmangermoisson. Donne droit à un coupon de participation pour le tirage des prix Don de 5 $ : en textant le mot « manger » au 45678

Les entreprises peuvent aussi être partenaires de l’événement. Pour avoir des informations, il suffit de contacter Geneviève Marchand, responsable du financement et des communications : communications@moisson-mcdq.org

Moisson Mauricie / Centre-du-Québec travaille depuis plus de 30 ans pour récupérer, trier et distribuer équitablement la nourriture. Moisson c’est 3,2 millions de kilos de denrées récupérés par année, une valeur marchande de 23 millions $. Moisson, c’est 74 organismes membres. Moisson, c’est 485 personnes soutenues dans leur intégration sociale et à l’emploi pour développer leur savoir-être et leur savoir-faire.