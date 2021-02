Mois de l’histoire des Noirs : 12 capsules pour raviver la mémoire collective

À l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs, qui a lieu en février, Stratégie Carrière diffusera une série de douze capsules narratives relatant la contribution des personnes issues des communautés noires au Québec. Ces capsules, d’une durée de 30 secondes chacune, seront diffusées sur les réseaux sociaux et sur les ondes de plusieurs radios régionales en Mauricie.

La narration des capsules a été réalisée par Maka Kotto, originaire du Cameroun, ex-député et ex-ministre de la Culture et des Communications du Québec, conférencier et chroniqueur.

«C’est un projet qui permet de connaître l’autre au-delà des préjugés et c’est pourquoi il m’interpelle particulièrement, confie-t-il. C’est un partage de mémoire et c’est d’amener l’autre à découvrir quelque chose qu’il ne connaissait pas. Avec ce projet, on est dans l’architecture d’une mémoire commune, qui nous rappelle qu’on fait tous partie de la communauté québécoise.»

«Se connaître contribue à apaiser les tensions intercommunautaires et à mieux vivre ensemble, ajoute ce dernier. L’idée de construire des ponts m’a interpellé. C’est avec joie que j’ai embarqué dans le projet.»

Par la diffusion des douze capsules sur l’Histoire des Noirs au Québec, Stratégie Carrière souhaite faire découvrir la contribution importante de cette communauté dans l’évolution de la société québécoise. Présents depuis plus de 400 ans dans la province, les Québécoises et les Québécois issus des communautés noires font partie intégrante de notre histoire. Ils ont activement contribué au développement de la société dans des domaines aussi variés que l’économie, l’activité militaire, la musique, la danse, le spectacle et les loisirs.

«Ce sera aussi un outil de sensibilisation auprès des employeurs de la région», précise la directrice générale de l’organisation, Annie Jean. Rappelons que Stratégie Carrière offre, depuis plus de 15 ans, des services spécialisés pour favoriser l’intégration des personnes immigrantes en emploi.

Pour écouter la première capsule : https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR33Pn1_8ZR7oKAhJq3QOCPAcXOWZ0duhWiRpmV4UrTDE9zqRDuNGPiY87w&v=eAvM94oreoI&feature=youtu.be