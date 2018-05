Mobilisation régionale des entreprises en technologies de l’information

Crédit photo : Audrey Leblanc

ÉCONOMIE. Une trentaine d’entreprises de la Mauricie et de la Rive-Sud issues du secteur des technologies de l’information (TI) unissent leurs forces pour combattre la pénurie de main-d’œuvre. Membres du groupe Force TI Mauricie, ces entreprises travaillent ensemble à développer le pôle TI de la région.

Ce secteur d’activités représentent 66 entreprises et 824 emplois. Ce sont 408 nouveaux emplois qui ont été créés depuis cinq ans. Cela représente une croissance de 178 %. Actuellement, plus de 200 postes sont encore disponibles.

Au sein de Force TI Mauricie, on retrouve autant des entreprises en démarrage que des entreprises bien établies qui rayonnent à l’international. Progi, Epsilia et Factora font partie de ce regroupement.

Les priorités de celui-ci sont le recrutement de la main-d’œuvre, le maillage entre les entreprises et le développement des affaires. «La création de cet écosystème a fait en sorte que les entreprises ont plus de facilité à recruter», indique Chantal Trépanier, présidente de Cognibox.

Les domaines d’expertise des entreprises TI de la région sont les systèmes de gestion manufacturière, ingénierie électronique et mécanique, intégration de solutions TI et design industriel, programmation d’applications web et mobiles sur mesure ainsi que développement de logiciels de gestion spécialisés.

Il est possible d’en apprendre plus sur les entreprises membres du groupe Force TI Mauricie en consultant le www.forceti.ca.