Mitsubishi Canada dévoile les prix de l’Outlander 2022

Mitsubishi a annoncé les prix de son Outlander 2022 de nouvelle génération et a partagé les détails concernant les versions qui seront offertes sur le marché canadien. Le VUS compact sera mis en vente à partir d'avril à un prix de départ de 31 998 $ pour le modèle ES de base, et avec six autres gammes de prix disponibles. Voici les détails :

ES (31 998 $) – Le modèle de base est équipé du système de traction intégrale Super All-Wheel Control (S-AWC) de la compagnie, qui comprend six modes de conduite qui modifient son fonctionnement. Les caractéristiques d'assistance au conducteur et de sécurité de série comprennent l'atténuation de la collision avant, le freinage automatique d'urgence à l'arrière, l'alerte d'angle mort, l'alerte de franchissement de ligne, l'alerte d'attention du conducteur, l'alerte de circulation transversale arrière, les feux de route automatiques, le contrôle de descente en pente et l'assistance à la stabilité de la remorque.

Les autres équipements de série comprennent des phares à DEL et des lave-phares, des jantes de 18 pouces, l'intégration d'Apple CarPlay et d'Android Auto, un écran multimédia de 8 pouces et des ports USB avant et arrière.

SE (34 648 $) – On ajoute ici la recharge sans fil pour les smartphones, le volant gainé de cuir, la climatisation à trois zones, l'accès rapide à la clé, le toit ouvrant panoramique électrique, les rails de toit, le hayon électrique réglable en hauteur, les phares antibrouillard avant à DEL et les rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement.

LE (37 738 $) – La LE reçoit des jantes de 20 pouces, les services Mitsubishi Connect, le système de navigation intégré, le régulateur de vitesse adaptatif, la caméra Multiview 360 degrés avec détection des objets en mouvement et un écran multimédia plus grand de 9 pouces. Une petite voix nous dit que c'est la version que Mitsubishi s'attend à vendre le plus.

LE Premium (38 238 $) – Le Premium signifie que vous obtenez un siège du conducteur à réglage électrique et un intérieur en faux suède.

SEL (40 208 $) – Cet Outlander « salé » offre aux acheteurs des sièges en cuir matelassé ainsi que d'autres éléments en cuir dans l'habitacle, la mémoire de position des rétroviseurs et l'inclinaison automatique de la marche arrière, la mémoire du siège du conducteur liée à la clé, le siège du passager avant à 4 réglages électriques, les sièges arrière chauffants et un grand écran numérique de 12,3 pouces pour le conducteur.

GT (41 678 $) – La version GT reçoit le système MI-PILOT Assist, le régulateur de vitesse adaptatif avec Stop & Go, l'affichage tête haute de 10,9 pouces, le système audio Bose à 10 haut-parleurs, l'éclairage à DEL sur la porte avant et des caractéristiques d'assistance à la conduite supplémentaires (assistance au maintien dans la voie, reconnaissance des panneaux de signalisation, capteurs de stationnement avant, prévention des sorties de voie et assistance active aux angles morts).

GT Premium (42 178 $) – La même que la GT, mais avec des sièges en cuir semi-aniline.

