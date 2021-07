Miser sur les transports actifs pour favoriser l’autonomie des aînés

C’est dans le but de favoriser l’autonomie et la santé des personnes aînées que l’organisme Roulons VERT lance le Programme Transition Mobilité.

Grâce à ce programme, les intervenants informeront, sensibiliseront et offriront de l’accompagnement individuel pour aider les personnes aînées dans leur transition vers des déplacements actifs et collectifs.

Tout l’été, le Programme Transition Mobilité offrira aux aînés l’opportunité d’essayer un vélo à assistance électrique à différents endroits à Trois-Rivières. Le vélo à assistance électrique peut être une alternative efficace permettant de conserver la mobilité des aînés en permettant de choisir le degré d’effort physique dans les déplacements en actionnant ou non le mode électrique.

Les essais de ces vélos seront gratuits et se dérouleront dans certains lieux publics à Trois-Rivières, comme au centre commercial Les Rivières (30 juillet au 1er août), au parc des Chenaux (23 juillet) et au parc Robert-Bourassa (27 juillet). Le calendrier complet est disponible au https://transitionmobilite.com.

Ce programme a été mis sur pied à la suite d’une recherche menée conjointement avec l’Université du Québec à Trois-Rivières entre 2017 et 2019 portant sur le vieillissement actif à Trois-Rivières.

« On a étudié la mobilité chez les aînés. On propose un accompagnement pour les aider à trouver d’autres alternatives que la voiture. L’étude a fait ressortir plusieurs choses qui nous ont marqués. Il y a l’aspect des infrastructures manquantes pour que les aînés se déplacent de façon autonome, explique André Lavoie, directeur général de Roulons VERT. Par exemple: ça prendrait un banc aux 300 mètres pour qu’ils puissent s’asseoir en cas de besoin. C’est le genre de chose qui peut se faire facilement. »

« Il y avait également l’aspect de la sécurité, ajoute-t-il, en plus de la méconnaissance des réseaux. Avec le changement des trajets du réseau de la Société de transport de Trois-Rivières (STTR), plusieurs personnes aînées ont perdu leurs repères. L’accompagnement pour ça devient donc très intéressant. »

D’ailleurs, l’équipe du Programme Transition Mobilité propose un accompagnement personnalisé pour aider les aînés à élaborer des itinéraires sécuritaires et personnalisés et à trouver des solutions à la perte du permis de conduire pour favoriser l’autonomie.

« On prend le temps de s’asseoir avec eux pour préparer le trajet avec eux. On fait également un premier accompagnement sur le trajet avec eux. Ça fait un peu moins peur ensuite. C’est important de les rassurer dans le processus », souligne M. Lavoie.

« Quand une personne commence à perdre la mobilité, la santé physique peut dépérir rapidement. Le fait de les faire marcher un peu chaque jour en prenant le transport en commun, ça vient les aider dans leur autonomie et sur le plan de la santé physique et mentale », affirme-t-il.

Dans le cadre de ce projet, la STTR a fait don de 600 titres de transport pour les aînés.

« On souhaite que ce soit une valeur ajoutée pour que nos locataires aînés en HLM soient plus en santé, ajoute Myriam Émery, intervenante aux projets mobilisateurs à l’Office municipal d’habitation de Trois-Rivières. Les objectifs du programme nous interpellent et il contribue à briser l’isolement et au maintien de l’autonomie des aînés. Ça aura des impacts positifs dans notre communauté. »

Pour obtenir un accompagnement personnalisé, les personnes intéressées sont invitées à contacter l’équipe du Programme Transition Mobilité à lheroux@roulonsvert.com.