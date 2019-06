Mikaël Zewski l’emporte dans l’adversité

« Je peux être un technicien, mais j’aime ça boxer dans des guerres », a lancé Mikael Zewski, sourire aux lèvres malgré les tuméfactions dans son visage, lors d’une mêlée de presse suivant son combat.

Il faut dire qu’en matière de guerre, le pugiliste de Trois-Rivières a été servi. Impliqué dans le principal combat de soutien du gala présenté vendredi au Cabaret du Casino de Montréal par le Groupe Yvon Michel, Mikael Zewski (33-1-0, 22 K.-O.), 30 ans, était confronté à Abner Lopez (27-10-1, 23 K.-O.), un rival fort solide.

S’il a remporté la victoire par décision unanime des juges au terme d’un duel de 10 rounds, Mikael Zewski a effectivement dû faire preuve de beaucoup de courage et de détermination. Après un départ en force, le Trifluvien, constamment sous pression, a visiblement manqué d’énergie et s’est mis à retraiter. Se faisant atteindre assez durement, il a même dû mettre un genou au sol au début du sixième round.

« J’ai pris ce round pour faire tomber la pression », a expliqué Zewski, qui est en effet parvenu à changer le rythme du combat. À partir de ce moment, il a eu le meilleur dans la plupart des échanges. Ayant visiblement trouvé ses marques, Zewski est parvenu à placer la plupart de ses coups de puissance tout en évitant la majorité des charges de Lopez.

« Ma main droite sortait bien, dit-il. Je ne pense pas qu’il avait mon talent, mais il était solide et il était venu pour se battre. Ça a donné un bon spectacle ».

Cette victoire permet à Mikael Zewski de récolter les titres vacants IBF nord-américain et NABO. Il devrait ainsi rapidement se retrouver classé parmi les 15 premiers aspirants de ces deux associations, de même que de la WBC, dont il détenait encore la semaine dernière la couronne WBC internationale, acquise en mai 2018 à Toronto. Il faut toutefois savoir que le WBC a refusé de sanctionner le combat de vendredi, puisque d’autres titres étaient à l’enjeu, choisissant plutôt de dépouiller Zewski de cette ceinture.

Impliqué dans son premier duel de l’année 2019, le boxeur trifluvien qui évolue dans la division des poids mi-moyens (147 lbs) espère maintenant prendre part à des combats significatifs susceptibles de le mener à un duel de championnat du monde. « On espère de beaux grands défis dans les prochains mois », a conclu Mikael Zewski.

Marie-Pier Houle éclatante

En lever de rideau, la Trifluvienne d’origine Marie-Pier Houle (2-0-0) s’est imposée sur la Mexicaine Veronica Diaz Marin (0-3-0) en l’emportant par T.K.-O au quatrième round.

Dès le premier engagement, la protégée de Jean Zewski et Sébastien Gauthier a fait bondir ses nombreux fans venus l’encourager au Casino de Montréal en cueillant sa rivale avec une solide droite au menton.

De fait, tout au long du combat, elle est parvenue à percer aisément la défensive de Marin avec son crochet de droite. C’est toutefois une solide gauche qui a mis un terme à l’affrontement. L’arbitre a officiellement stoppé le duel à 1:46 du quatrième round, permettant à Houle d’obtenir un premier gain avant la limite.

« Elle va surprendre les gens, car elle est capable de décupler de la puissance et de faire mal, comme elle l’a fait au dernier round. Elle est intelligente et capable de s’ajuster au fil du combat. Elle est enthousiaste, elle apprend rapidement et c’est un plaisir de travailler avec elle », a indiqué l’entraîneur Sébastien Gauthier à L’hebdo journal, à l’issue du combat.

Rappelons que la boxeuse de 28 ans du club de boxe Zewski disputait un deuxième combat chez les professionnels en moins d’un mois. Marie-Pier Houle a vécu son baptême du ring le 8 juin dernier au Casino de Montréal.