Mikael Zewski de retour sur le ring à Trois-Rivières

Le Trifluvien Mikael Zewski connait maintenant son prochain rendez-vous. Il aura lieu chez lui, au Colisée Vidéotron, le 25 mars prochain.

Zewski sera confronté au dangereux cogneur ukrainien, Serhii Bohachuk, qui présente un dossier de 20 victoires et 1 revers (20 KOs).

«Ce combat-là devait se produire le 10 décembre alors je me suis vraiment entraîné dur pour ça, intensivement, trois fois par jour. Là, j’ai dû prendre une période de repos avec le report du combat, pour récupérer et recommencer de plus belle afin d’avoir un bon camp d’entraînement de A à Z. Je devrais recommencer à m’entraîner au début du mois de janvier», lance-t-il d’emblée.

«C’est un adversaire que je connais bien parce que je devais l’affronter. Je l’ai étudié pas mal et je me préparais pour lui à la base. Malgré sa fiche, je ne trouve pas que c’est un si grand cogneur. C’est qu’il envoie des coups sans arrêt et il a une bonne force, alors il finit toujours par aller chercher des KOs plus tard dans le combat. C’est un gars qui n’arrête jamais et qui épuise ses adversaires, alors il est très intense et très actif sur un ring. Ça va être tout un défi pour moi d’être capable de rivaliser avec lui pendant dix rondes, sans perte de régime.»

Il s’agira du premier gala de boxe à être tenu dans le tout nouveau colisée trifluvien. Zewski a remporté son dernier combat qui l’opposait à Dilan Loza (le 28 août) après avoir subi une deuxième défaite en carrière le 12 septembre 2020, face à Egidijus Kavaliauskas. Avant sa défaite, il avait aligné huit victoires consécutives.

«C’est un grand amphithéâtre de 5000 personnes alors j’ai hâte de voir la réception que les gens vont avoir pour un tel événement. On n’est pas gêné de l’amener (le gala) à Trois-Rivières du tout, avec Bohachuk qui est 9e au monde et moi qui tente de repercer le Top-10. Je n’aurais pas osé espérer avoir un si bon combat pour mon premier événement à Trois-Rivières. Je vais devoir rester focus, mais je suis conscient que j’ai l’avantage de la foule. Je dis toujours que d’avoir les gens qui me hue, ça me fait rien, mais des gens qui m’encouragent, ça change tout», confie-t-il.

«Il va y avoir tellement d’émotions. Ça fait longtemps que je souhaite ça, mon petit gars va être, mon nouveau bébé de janvier va être-là, avec ma femme, ma famille et mes amis. C’est chez nous! Le scénario idéal, ce serait une salle remplie au maximum de sa capacité et les gens qui crient comme des fous. On offre un gros combat, ça brasse et les gens apprécient le spectacle. Je vais chercher une victoire par KO et ça, c’est la cerise sur le sundae», conclut-il.

Bohachuk a subi sa seule défaite en carrière le 4 mars dernier face à Brandon Adams, par KO technique. Depuis, il a signé des victoires face à Brandon Baue (le 17 juillet) et Raphaël Igbokwe (le 16 septembre).

Les spectateurs pourront aussi assister au retour dans le ring de Marie-Pier Houle (4 victoires – 1 nulle / 2 KOs), elle qui a vaincu Jeanette Zacarias Zapata par KO technique à son dernier combat. Malheureusement, Zapata était décédée quelques jours plus tard à la suite de ce duel. Sébastien Bouchard (19 victoires – 2 revers / 8 KOs) fera également partie de la carte des boxeurs.