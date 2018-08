Midget AAA : Tristan Luneau fait le saut à l’âge de 14 ans

Par Matthew Vachon

ENTREVUE. À peine âgé de 14 ans, le défenseur Victoriavillois Tristan Luneau a obtenu un statut exceptionnel d’Hockey Québec afin de jouer dès cette saison dans le Midget AAA avec les Estacades de Trois-Rivières.



Pour Luneau, cette nouvelle étape dans son cheminement de hockeyeur n’est que la suite logique, lui qui a toujours joué avec des joueurs plus âgés. Il sera désormais confronté à des joueurs de 15, 16 et 17 ans. Ce fameux privilège est rarement accordé, car il est réservé à des hockeyeurs largement supérieurs à la moyenne. «Présenté ainsi, c’est une grosse affaire. J’ai cependant toujours joué avec des joueurs plus vieux que moi. Le Midget AAA est donc une autre étape pour moi. Ça ne sera donc pas un si grand saut à mon avis», a révélé Luneau.

Lorsque rencontré par le www.lanouvelle.net en compagnie de son père Dominic Luneau en mars dernier, il n’était pas encore question de demander ce fameux statut exceptionnel. Les derniers tournois disputés par le talentueux défenseur ont cependant convaincu la famille que c’était la bonne décision à prendre. «J’ai pris part à plusieurs tournois avec des joueurs nés entre 2002 et 2004. J’ai donc joué avec toutes les catégories d’âge. C’était cependant avec les joueurs nés en 2002 que j’étais au mieux. La décision a donc été facile à prendre pour faire la demande de surclassement.»

Le Victoriavillois entend toutefois ne pas se mettre d’objectifs à atteindre, préférant se concentrer à simplement jouer au hockey. «J’essaye de ne pas trop penser aux attentes. Ce que je veux, c’est simplement donner tous les efforts possibles. Plusieurs personnes m’ont évalué et elles ont pris la décision que je pouvais jouer Midget AAA, car elles croient en moi. Je veux donc juste donner le meilleur rendement possible», a exprimé celui qui est né en 2004.

Frédéric Lavoie charmé

Entraîneur-chef de la formation trifluvienne, Frédéric Lavoie s’est montré élogieux à l’égard du jeune phénomène de Victoriaville. «Tristan a toujours joué avec des plus vieux. Il était déjà surclassé dès le novice. C’est donc la continuité pour lui. Nous l’avons évalué à notre camp et il a été très bon. C’est un jeune défenseur exceptionnel avec la rondelle. Il garde la tête haute et il protège bien la rondelle. Tristan mise également sur une bonne prise de décisions hockey. C’est ce qui lui permet de jouer encore avec les plus vieux», a estimé Lavoie.

Ayant déjà travaillé avec Jonathan Deschamps lorsque celui-ci avait vécu la même situation que Luneau, l’instructeur des Estacades n’est pas en terrain inconnu lorsqu’il est question de travailler avec des joueurs de 14 ans. «Si nous avions jugé que Tristan n’était pas prêt physiquement ou mentalement, nous ne l’aurions pas gardé avec notre équipe. Il est rendu à ce niveau, donc nous allons le traiter comme les autres joueurs.»

Les deux frères Luneau réunis

Cette année sera d’autant plus spéciale pour Luneau puisqu’il aura la chance de jouer avec son frère aîné Tommy, un vétéran de 17 ans de l’équipe et espoir des Tigres de Victoriaville. «Ce sera la première fois que nous allons jouer ensemble. Ça va être spécial. C’est aussi l’une des seules fois que nous aurons la chance de jouer ensemble. Je suis content que les Estacades m’aient gardé. Avec Tommy dans l’équipe, puisque je suis très compétitif, ça va me pousser encore plus», a fait valoir l’arrière de 14 ans.