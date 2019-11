Midget AAA: le match des Estacades est annulé

Le match de ce soir (vendredi 1er novembre) entre les Cantonniers de Magog et les Estacades de Trois-Rivières est annulé en raison de la température et des intempéries.

Trois-Rivières sera don de retour en action ce dimanche, dès 13h, face aux Gaulois de Saint-Hyacinthe.

Octobre, un mois fructueux pour Tristan Luneau.

Pendant ce temps, le capitaine Tristan Luneau a été désigné le joueur défensif des Estacades pour le mois d’octobre, tout en méritant le titre de joueur U16 au sein de la Ligue Midget AAA pour la même période.

En six parties, il a marqué quatre buts et s’est fait complice de trois buts, pour un total de sept points. Tristan a présenté un différentiel de +2, et a obtenu vingt-cinq lancers vers les gardiens adverses. Il a été fort actif au niveau de son implication physique, avec plusieurs mises en échec. Pour l’équipe des Estacades, Tristan est un leader exemplaire, qui excelle aussi sur les unités spéciales.

Tristan a également été désigné comme joueur étudiant pour octobre chez les Estacades. Il a su se démarquer selon plusieurs critères prédéfinis par les conseillers pédagogiques des équipes de la ligue.

Il s’est démarqué par son engagement dans sa réussite. L’organisation de son travail, sa participation en classe, son assiduité dans la remise des travaux ainsi que son assiduité à ses cours lui ont mérité le titre d’élève-athlète du mois d’octobre pour la Ligue de hockey Midget AAA.

Thomas Pichette, joueur offensif d’octobre

Le groupe d’entraîneurs des Estacades annonce le choix de Thomas Pichette comme récipiendaire du titre de joueur offensif pour la période du mois d’octobre.

Thomas a récolté deux buts et trois passes pour un total de cinq points en six rencontres.

Il a terminé avec un différentiel de +3, tout en dirigeant vingt et un tirs aux filets adverses.

Également, Thomas a excellé dans les cercles de mises en jeu avec un pourcentage d’efficacité de 61%. (JC /Source: Estacades de Trois-Rivières, Midget AAA)