Midget AAA: Le Gala des Champions en mode virtuel

Alors que la population du Québec est en mode relance progressive, sans toutefois permettre aucun regroupement, la Ligue de hockey Midget AAA du Québec innove dans sa façon de dévoiler les honneurs du Circuit Lévesque de cette année. Tout au long du mois de mai, c’est sur ses médias sociaux que seront annoncés les nominations et lauréats 2020.

La Ligue Midget AAA entend conclure avec le dévoilement des derniers récipiendaires en direct lors du Gala des Champions 2019-2020 (en mode virtuel) le 31 mai.

«Malgré la situation exceptionnelle que l’on vit actuellement, il était très important pour nous à la Ligue de pouvoir donner une visibilité et surtout rendre hommage à nos nommés et lauréats même si on ne pouvait tenir de gala dans sa façon habituelle», a souligné le président, Yanick Lévesque.

La Ligue Midget AAA profitera ainsi de cette situation hors du commun pour accroître son lien avec sa communauté Facebook et celle de ses 15 équipes pour dévoiler les nommés ainsi que les lauréats – joueurs, entraîneurs, administrateurs et autres – aux différents honneurs.

Dès aujourd’hui et pour tout le mois de mai, à raison de deux publications par jour, la Ligue dévoilera dans l’avant-midi des nominations, tandis que l’après-midi sera réservé aux lauréats.

Le Gala des Champions viendra clore la 44e saison du circuit le dimanche 31 mai prochain dès 11h en direct sur Facebook. À cette occasion, la Ligue dévoilera la composition des deux équipes d’Étoiles La Coop fédérée et décernera onze prix à différentes personnalités qui ont marqué la scène du hockey québécois. (JC)

Coupe RDS

Le tout premier dévoilement des lauréats du Circuit Lévesque est connu. Pour la Coupe RDS 2019-2020, les nommés sont:

– Steven Fournier, Les Forestiers d’Amos

– Justin Côté, Grenadiers de Châteauguay Midget AAA

– Alexis Giroux, Riverains du Collège Charles Lemoyne Midget AAA

– Eve Gascon, Phénix Midget AAA

– Nathan Pelletier, Les Albatros du Collège Notre-Dame Midget AAA

– Andrew Belchamber, L’Intrépide de Gatineau

– William Blackburn, Élites de Jonquière

– Alexi Van Houte-Cachero, Lions du Lac St-Louis Midget AAA

– Michael Mastrodomenico, Rousseau Royal Laval-Montreal

– Elliot Lavoie, Les Chevaliers de Lévis

– Zackary Michaud, Les Cantonniers de Magog – midget AAA

– Antonin Verreault, Vikings de Saint-Eustache Midget AAA

– Mickael Huchette, Gaulois de Saint-Hyacinthe – Midget AAA

– Alexis Morin, Blizzard Hockey Midget AAA

– William Rousseau, Estacades Midget AAA