Midget AAA: les Cantonniers récoltent l’argent à la Coupe Telus

SUDBURY – Les Cantonniers de Magog ont baissé pavillon 5 à 1, dimanche soir, en finale de la Coupe Telus 2018 face aux Hounds de Notre Dame. Après avoir remporté la saison régulière et les séries éliminatoires face aux Estacades de Trois-Rivières, Magog a donc raté de peu le triplé historique.

La formation de Notre Dame s’est amenée dans cette finale avec une fiche parfaite de 6 victoires et une séquence de 19 gains si l’on remonte à leurs performances dans leur ligue. Ils auront donc remporté leurs 20 derniers matchs de la saison.

Avec cette victoire, la formation de la Saskatchewan remporte un 5e titre national – avec des victoires 1980, 1986, 2009, 2010 et 2018 – et devance maintenant le Blizzard du Séminaire Saint-François (Gouverneurs de Sainte-Foy) et les Pats de Regina qui eux en comptent 4 titres chacun.

De plus, les Hounds deviennent la 3e équipe seulement à remporter les 7 matchs en 7 jours, après les Mintos de Prince Albert (2 fois en 2006 et 2007) et les Riverains du Richelieu en 1987.

Potvin fier de ses joueurs

«Je suis tellement fier d’eux. On a travaillé fort toute l’année, nous avons grimpé au classement, et nous avons gagné notre ligue. Nous sommes venus ici, nous avons bataillé et nous avons atteint la finale», a analysé Félix Potvin, qui n’est pas étranger aux compétitions de courte durée, lui qui a remporté l’or au Championnat mondial junior 1991 de l’IIHF à Saskatoon, Sask., et représenté le Canada au Championnat mondial 1998 de l’IIHF.

«Et je suis vraiment fier de la façon dont ils ont joué en troisième période. Même en retard par quatre buts, ils ont continué de mettre de la pression et nous avons réussi à marquer un but. Nous avons tout donné sur la glace et je suis vraiment fier d’eux.»

Une deuxième période néfaste

Les Hounds ont marqué le premier but du match en 1re période, par l’entremise de Zach Plucinski. En deuxième période, l’Ouest a ajouté trois buts, dont deux de Luke Mylymok. L’autre est venu de Ethan Ernst.

En début de troisième, Simon Pinard a ravivé l’espoir dans le camp des Cantonniers avec un but qui a réduit l’écart à 4-1. Mais Mylymok a éteint la flamme en complétant son tour du chapeau, portant à neuf son total de buts dans le tournoi.

Rémi Poirier, qui en était à un premier départ depuis mercredi, a finalement tenu pour ce match et a effectué 26 arrêts.

Magog tentait de devenir la 1re équipe du Québec depuis 2001 à remporter ce tournoi. Eux-mêmes l’avaient emporté en 2000. Le Québec s’incline en finale pour une 5e fois en 7 ans, récoltant tout de même une médaille dans une 8e année consécutive. Source : LHMAAAQ