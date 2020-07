Michèle Perreault met sa tête à prix

Une deuxième vague de têtes à raser au profit de la Caravane Philanthrope a été relancée par la clown trifluvienne Chantale, alias Michèle Perreault. Elle se fera raser les cheveux au profit de la Caravane Philanthrope le 24 juillet prochain au centre-ville de Trois-Rivières, devant La Boîte à coupe.

Elle sait qu’elle a pris la bonne décision.

«Ça fait longtemps que j’y pensais, depuis mes études de secondaire 2. Je ne le faisais jamais à cause de mes photos de fin d’année. Au cégep, ce sont mes amis qui m’en dissuadaient. Maintenant, je me suis dit que ça me dérangerait moins en temps de pandémie si c’est laid (rires), mais surtout, je voulais le faire pour une bonne cause», confie celle qui vient de terminer sa deuxième année en psychologie à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR).

«Je suis devenue clown il y a bientôt un an et je collabore beaucoup avec la Caravane Philanthrope. On avait d’ailleurs un voyage organisé cet été en Bolivie et c’est tombé à l’eau. Choisir de le faire pour la Caravane Philanthrope allait de soi. Ça me stresse un peu, mais en même temps, je vais pouvoir essayer plein de coupes de cheveux que j’ai toujours voulu essayer.»

Jusqu’au jour du défi, les dons sont récoltés via la plateforme québécoise de dons Simplyk (https://www.simplyk.io/donation/5ef64a3fb4c8ce0028211970 ). C’est Patrick Dupuis, propriétaire de la Boîte à Coupe, qui agira à titre de coiffeur lors du «Jour J».

«Je veux aussi faire un don de mes cheveux à la Fondation DonEspoir Cancer, soit une fondation qui confectionne des perruques pour les enfants malades. Mon objectif est d’amasser 1000$, mais personnellement, j’aimerais bien me rendre à 2000$.»

L’autre campagne citoyenne avait été orchestrée par Geneviève Richard, également au profit de la Caravane Philanthrope. Le regroupement de huit participants avait permis d’amasser plus de 6000$ lors de cette première vague.

«J’aime vraiment être clown, ajoute-t-elle. Ça me permet de répandre du bonheur et de la joie dans les endroits qui en ont le plus besoin comme les centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) et les hôpitaux. Surtout, ça me fait du bien à moi-même, autant qu’aux autres, je dirais. J’aime offrir de mon temps sans rien demander en retour, à part un sourire ou une rigolade.»

Qu’est-ce que la Caravane Philantrope?

Créée par Guillaume Vermette, elle regroupe divers artistes de cirque spécialisés dans l’art du clown humanitaire. La Caravane Philantrope parcourt la planète afin de semer la joie et le bonheur dans des endroits où la vie quotidienne est parfois difficile tels les camps de réfugiés, hôpitaux, orphelinats et CHSLD, entre autres.