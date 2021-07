Michel Pagliaro, Dawn Tyler Watson et Colin James à Trois-Rivières en Blues

Trois-Rivières en Blues reviendra à l’Amphithéâtre Cogeco du 19 au 21 août. L’organisation dévoile trois têtes d’affiche: Dawn Tyler Watson, Michel Pagliaro et Colin James.

Triomphante au Gala des Junos en 2020, la chanteuse de blues et de jazz Dawn Tyler Watson a remporté le prix du meilleur album blues pour son disque Mad Love (2019) réalisé par François Thiffault. La même année, elle a été choisie Entertainer of the Year au Maple Blues Awards et nommée dans la catégorie Vocal Instrumentalist of the Year aux prestigieux Blues Music Awards à Memphis. Pour marquer son grand retour au festival, elle interprétera les meilleures chansons de Mad Love et plus encore.

À 72 ans, Michel Pagliaro n’a plus besoin de présentation. Il rocke les scènes du Québec depuis plus de cinq décennies avec ses nombreux succès, tels Dangereux, Les Bombes, L’espion, J’ai marché pour une nation, J’entend frapper, What The Hell I Got (reprise par Laurence Jalbert). Pagliaro fera escale pour la première fois au festival avec le guitariste Corey Diabo (Jonas) et trois autres musiciens.

Après un passage en 2019 au festival, Colin James est de retour avec les pièces de ses plus récents disques, Miles To Go et Blues Highways. Le guitariste a donné quelques spectacles avec son trio blues durant la pandémie, mais pour Trois-Rivières en Blues, il reprend la route avec son groupe complet.

Tous les spectacles présentés à l’Amphithéâtre Cogeco dans le cadre de Trois-Rivières en Blues seront accessibles grâce au passeport du festival se détaillant entre 53,75 $ et 77,75 $ (plus taxes). Ils seront mis en vente le vendredi 23 juillet à 11h au www.3renblues.com, www.amphitheatrecogeco.com et par téléphone, tous les jours, de 1 h à 18h au 819 380-9797.