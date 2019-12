Michel Louvain avec l’OSTR à l’Amphithéâtre Cogeco

Avec plus de 60 ans de carrière, Michel Louvain foulera la scène de l’Amphithéâtre Cogeco le 26 août prochain afin d’y présenter son concert La Belle Vie Symphonique.

Ce spectacle sera présenté en toute exclusivité en version symphonique avec l’ensemble des musiciens de l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières sous la direction du chef Jean-Claude Picard.

Dans la foulée de la sortie de son plus récent album, l’interprète de l’indétrônable succès La dame en bleu a entamé à l’automne une tournée pan québécoise afin de renouer avec son public et partager son amour de la vie en chanson.

Avec l’entrain et l’élégance qui le caractérise, Michel Louvain interprétera, pour cette occasion unique, ses pièces incontournables et judicieusement sélectionnées ainsi que quelques titres issus de son nouvel album dont Daniel Piché signe les réarrangements du concert, avec la collaboration de Charles Barbeau, David Martin et Gilles Ouellet pour les orchestrations symphoniques.

Les billets seront mis en vente le vendredi 13 décembre à amphitheatrecogeco.com, à la billetterie de la salle J.-Antonio-Thompson et au 819 380-9797.