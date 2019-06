Michaël Bournival tire sa révérence du hockey

L’ancien Estacades de Trois-Rivières et ancien champion de la Coupe Memorial avec les Cataractes de Shawinigan, Michaël Bournival, a annoncé sur sa page Facebook qu’il se retirait du hockey professionnel.

«Après plusieurs années de réflexion, j’ai récemment pris la décision de mettre un terme à ma carrière de joueur de hockey. Ce ne fut pas une décision très facile à prendre. Le hockey c’est toute ma vie. C’est majoritairement pour des raisons de santé que je prendrai un chemin différent en septembre prochain», a-t-il écrit.

«Malgré les blessures que j’ai subies ces dernières années, je me considère très chanceux d’avoir pu réaliser mon rêve de jeunesse et d’avoir vécu ce qu’est d’être un joueur de hockey professionnel. Je remercie tous ceux, de près comme de loin, qui m’ont supporté tout au long de ma carrière et qui ont fait en sorte que tout cela soit possible. C’est avec des projets plein la tête que j’entame ce nouveau chapitre. Le hockey et l’entraînement feront toujours partie de ma vie, mais d’une tout autre manière.»

Bournival a fait partie de l’équipe des Cataractes de Shawinigan qui a soulevé le trophée de la Coupe Memorial en 2012, là où il avait récolté 7 points en 11 rencontres. Il avait connu toute une saison avec 56 points – dont 30 buts – en 41 matchs.

Repêché au 3e tour (71e au total) par l’Avalanche du Colorado, il s’est ensuite retrouvé avec le Canadien de Montréal où il a disputé une saison complète en 2013-2014, récoltant 14 points en 60 parties.

C’est en 2016-2017 que l’organisation du Lightning de Tampa Bay lui a ouvert ses portes. Il n’a jamais pu se trouver un poste à temps plein, ne disputant que 24 matchs avec le grand club.

Celui qui vient de fêter son 27e anniversaire n’a disputé que 5 matchs cette saison dans la Ligue américaine de hockey (LAH), récoltant tout de même 3 points. L’an dernier, il n’avait pas déçu avec un total de 15 buts et 34 points en 57 rencontres.