Mgr Luc Bouchard en direct de la cathédrale de Trois-Rivières

Mgr Luc Bouchard, évêque de Trois-Rivières se joint à un mouvement pancanadien et américain ce vendredi, à 15h. En effet, les évêques catholiques du Canada et des États-Unis présideront dans leurs diocèses respectifs, le même jour, une prière de consécration de leur diocèse à Marie, figure importante pour les croyants et les croyantes chez les catholiques.

Plusieurs personnes ont le souvenir du mois de mai comme étant le «mois de Marie, le mois le plus beau», disait-on dans la tradition. Bien que toutes activités spirituelles avec rassemblement dans les églises ne soient pas réintroduites à ce moment-ci, Mgr Luc Bouchard sera en direct de la cathédrale de Trois-Rivières, à huis clos, ce vendredi 1er mai, à 15h sur la plateforme Facebook Live du Diocèse de Trois-Rivières pour vivre le rituel de consécration du diocèse à Marie.

Toute personne souhaitant participer à cette prière pourra le faire, sans être nécessairement abonnée à Facebook à partir du site Internet diocésain au www.diocese-trois-rivières.org. Le visionnement en différé sera également possible par la suite à partir du site Internet diocésain.