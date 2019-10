Métro Plus Fournier: 20 nouveaux emplois et des caisses libre-service

Après huit mois de travaux et un investissement de 14 millions $, le nouveau magasin Métro Plus Fournier a officiellement été inauguré mercredi soir.

La nouvelle épicerie a été construite à côté de l’ancien bâtiment qui est aux prises avec des problèmes de pyrrhotite. «On aurait voulu faire des rénovations dans les quatre dernières années, mais il aurait d’abord fallu réparer les fondations. Pour ce faire, on aurait dû fermer pendant huit ou neuf mois», rappelle le propriétaire du Metro Plus Fournier, Jean Fournier.

Le nouveau bâtiment occupe une surface de 48 000 pieds carrés, soit 5000 pieds de plus qu’à l’emplacement précédent.

L’investissement a notamment permis de moderniser les équipements et technologies à l’intérieur du magasin. D’ailleurs, six caisses libre-service sont dorénavant disponibles.

«C’est vraiment notre grosse nouveauté. La clientèle adore ça et ça représente un plus au niveau des services, surtout lors des heures de pointe dans le magasin», souligne M. Fournier.

Le Metro Plus s’est aussi doté d’un tout nouveau comptoir Aki Thaï proposant des sushis, ainsi que des mets thaïs préparés en magasin. Les systèmes de réfrigération ont également été remplacés par des systèmes fonctionnant au CO2.

Par ailleurs, cette relocalisation aura permis des centaines de nouveaux produits et de créer une vingtaine de nouveaux emplois, portant à 165 le nombre d’employés du marché d’alimentation.

«Comme le bâtiment est un peu plus grand, ça nécessite des ajouts de personnel dans un peu tous les départements, note M. Fournier. Avec la pénurie de main-d’œuvre, ça complique un peu les choses pour attirer des nouveaux employés, mais on réussit toujours à combler les postes. En ce qui nous concerne, le fait de bénéficier de technologies modernes et efficaces représente un avantage concurrentiel pour attirer de nouveaux employés.»

«Par exemple, la salle de coupe de viande était auparavant réfrigérée grâce à un système au plafond qui s’avérait très bruyant. C’était problématique. On l’a changé pour un système externe de sorte que maintenant, c’est comme de la ventilation ordinaire dans la pièce, mais elle est réfrigérée. Ce nouveau système est silencieux. Ça fait une énorme différence pour les employés », poursuit-il.

Le bâtiment qui abritait anciennement le Metro Plus Fournier sera récupéré et réparé afin d’être reloué par la suite.

Fondé en 1965 et opérant sous la bannière Metro depuis 1977, ce marché d’alimentation fait partie intégrante du paysage commercial de la municipalité de Cap-de-la-Madeleine depuis ses débuts.