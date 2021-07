Métiers d’art: des ateliers gratuits jusqu’en décembre

EMA – Expérience métiers d’art prépare une vaste programmation d’ateliers créatifs qui se tiendront jusqu’à la fin du mois de décembre avec des artisans reconnus de la Mauricie.

Ces ateliers intergénérationnels et gratuits permettront aux participants de découvrir différentes familles de métiers d’art comme le bois, la céramique, le travail du verre et les métaux.

Les premiers ateliers auront lieu les 24 et 31 juillet.

Le 24 juillet, les familles pourront fabriquer une cabane d’oiseau en métal récupéré en compagnie de l’artiste récupérateur Hélène Quenneville

Pour leur part, les participants à l’atelier du 31 juillet auront l’occasion de façonner un cache-pot en céramique avec Daniel Martineau, céramiste-sculpteur.

Les enfants de 6 ans et plus peuvent participer aux ateliers s’ils sont accompagnés de leurs parents. Deux plages horaires sont proposées, soit de 10h à midi et de 13h30 à 15h30.

Les places sont limitées. Les inscriptions sont requises à info@metiersdartmauricie.ca.