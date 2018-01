Le METALFEST déménage au Cabaret de l’Amphithéâtre

Crédit photo : Photo tirée de Facebook

ÉVÉNEMENT. Le Trois-Rivières METALFEST tiendra sa 15e édition du côté du Cabaret de l’Amphithéâtre Cogeco les 6 et 7 avril.

Depuis 2001, le plus gros évènement metal en Mauricie présente des groupes de calibre international, la crème du métal québécois, des groupes à découvrir, ainsi que des formations de la relève. La programmation de la présente édition s’inscrit dans cette tradition.

Le 6 avril, le légendaire groupe de Death Metal Deicide embrasera la scène du Cabaret de l’Amphithéâtre. La renommée internationale du groupe originaire de Floride s’est bâtie autour de ses textes revendicateurs envers la religion et ses performances enflammées.

Ce même soir, Jungle Rot, Aeternam et Necrosphere performeront également sur la scène, tout comme Introtyl, une formation mexicaine composée uniquement de femmes évoluant dans un style Death Metal influencé par des groupes comme Cannibal Corpse et Suffocation.

Le lendemain, c’est le groupe montréalais Despised Icon qui agira à titre de tête d’affiche de la soirée et de la 15e édition du Metal Fest. Pour souligner son retour sur scène, Despised Icon a lancé un nouvel album intitulé «Beast».

Beyond Creation, Obey The Brave, Get the Shot, Divinity, Insurection et North Walk seront aussi en vedette le 7 avril.

Les billets journaliers pour assister au Trois-Rivières METALFEST sont en vente au coût de 45,22$ ay www.amphitheatrecogeco.com ou à la billetterie de la salle Thompson (819 380-9797).

Un passeport donnant accès à l’ensemble des spectacles est aussi vendu au coût de 73,83$. Le nombre de passeports pour les deux soirs est disponible en quantité limitée.