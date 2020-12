Messes du temps des fêtes

La Mauricie étant en zone rouge, le nombre maximal autorisé pour les rassemblements à l’intérieur des lieux de culte est de 25 personnes. Une réservation est nécessaire dans la plupart des communautés pour garantir sa place à une célébration.

Messes en présentiel

Cathédrale de l’Assomption

Réservation : 819 375-1812

24 décembre, 16h, 19h, 22h, minuit

25 décembre, 10h30

31 décembre, 16h

1er janvier, 10h30

Sous-sol de la Cathédrale de l’Assomption

Réservation : 819 375-1812

24 décembre, 16h, 19h, 22h, minuit

25 décembre, 10h30

31 décembre, 16h

1er janvier, 10h30

Chapelle Saint-Antoine

Aucune réservation : premier arrivé, premier servi

25 décembre, 11h

1er janvier, 11h

Jean XXIII

Réservation : 819 375-1812 – 2 personnes par maisonnée

24 décembre, 16h et 20h

25 décembre, 10h30

1er janvier, 10h30

Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap

Réservation : 819 374-2441 poste 0 ou en ligne

24 décembre, 16h, 17h30, 19h30, 21h, 22h30, 23h45

25 décembre, 10h, 11h30, 16h, 17h30

Saint-Gabriel-Archange

Réservation : 819 375-1919

25 décembre, 10h

1er janvier, 10h

Saint-Laurent

Réservation : 819 375-1812 – 2 personnes par maisonnée

24 décembre, 19h (sous-sol) et 21h

25 décembre, 10h

1er janvier, 10h30

Saint-Lazare

Réservation : 819 375-1919

24 décembre, 16h

31 décembre, 16h

Saint-Louis-de-France

Réservation : 819 375-1919

24 décembre, 20h

1er janvier, 9h

Saint-Odilon

Réservation : 819 375-1919

24 décembre, 19h et minuit

1er janvier, 10h

Saint-Pie-X

Réservation : 819 375-1812 – 2 personnes par maisonnée

24 décembre, 18h et 22h

25 décembre, 10h

1er janvier, 10h

Sainte-Catherine-de-Sienne

Réservation : 819 375-1812 – 2 personnes par maisonnée

24 décembre, 16h

25 décembre, 10h

1er janvier, 20h

Sainte-Bernadette

Réservation : 819 375-1919

24 décembre, 16h

25 décembre, 10h30

1er janvier, 10h30

Sainte-Famille

Réservation : 819 375-1919

24 décembre, 22h

31 décembre, 16h

Sainte-Thérèse

Réservation : 819 375-1812 – 2 personnes par maisonnée

24 décembre, 16h et 20h

25 décembre, 11h15

1er janvier, 11h

L’horaire complet est également disponible sur le site Web du Diocèse au www.diocese-trois-rivieres.org.

Célébration virtuelle

À la télévision

Les célébrations seront diffusées à MAtv et NousTV selon l’horaire suivant : le 24 décembre, 19h (Mgr Pierre-Olivier Tremblay) et 22h (abbé François Doucet), le 25 décembre à 9h et 13h30 (abbé François Doucet), le 31 décembre à 9h et 19h (bilan avec Mgr Pierre-Olivier Tremblay) et le 1er janvier à 9h et 13h30 (bilan et prière avec Mgr Pierre-Olivier Tremblay)

Sur les médias sociaux

24 décembre, 16h : page Facebook et chaîne Youtube du Diocèse de Trois-Rivières par l’abbé François Doucet

: page Facebook et chaîne Youtube du Diocèse de Trois-Rivières par l’abbé François Doucet 31 décembre, 16h : page Facebook et chaîne Youtube du Diocèse de Trois-Rivières, émission de bilan et de prière avec Mgr Pierre-Olivier Tremblay.

Notons que le visionnement en différé est possible.