La mÃ¨re et ses deux enfants retrouvÃ©s

TROIS-RIVIÈRES. Stéphanie Richard-Girard, 32 ans, et ses deux enfants de 9 ans et 14 ans ont été retrouvés sains et saufs. Ils étaient recherchés par la police de Trois-Rivières.

La dame aurait quitté son logement de Trois-Rivières dans la nuit du 13 décembre dernier pour se diriger dans la région de Québec.

Les trois personnes concernées sont en sécurité. La suite du dossier relèvera dorénavant de la Direction de la protection de la jeunesse.