Merci à nos bénévoles!

Du 19 au 25 avril 2020 c’est la semaine de l’action bénévole. Le thème québécois de cette année « Bénévoler, c’est chic » répond bien au thème canadien « Il est temps d’applaudir les bénévoles de ce pays ». En ce temps de pandémie, nous avons encore plus besoin de toutes et de tous. Nous devons compter sur les personnes qui peuvent donner du temps à leur famille, à la communauté pour aider à combattre ce Coronavirus. Grand merci à vous pour avoir répondu présente et présent afin de rendre plus facile cette période. Merci aussi à vous, bénévoles de tout âge, qui tout au long de l’année, mettez vos expériences et compétences au service de la communauté. «Bénévoler, c’est chic » car vos gestes gratuits sont empreints de bonté.

Un merci spécial aux personnes de 70 ans et plus qui sont confinées et qui voudraient bien aider et servir la communauté en ces moments. Il n’y a que les communications téléphoniques et par Internet qui vous sont dévolues, mais c’est important car vous pouvez aider une autre personne en lui parlant, en lui envoyant des messages d’amitié et de réconfort, en lui transmettant les nouvelles avec un mot d’encouragement.. Vous pouvez aussi rassurer votre famille, vos amis si vous allez bien, leur faire part de vos états d’âme, échanger, discuter avec elles et eux, remercier vos bénévoles, ces personnes qui vous rendent service!.

De plus, votre confinement aidera à régler cette crise sociosanitaire en vous gardant en santé et en gardant les autres en santé car, on ne sait pas si nous sommes ou non porteurs du virus. Et, rappelez-vous le bénévolat que vous faites dans les autres périodes de l’année, tous les services rendus. Donc, merci de respecter les consignes et, un jour pas très lointain, nous l’espérons tous, vous pourrez de nouveau participer pleinement et activement à la vie en société.

Merci à toutes et à tous ces bénévoles et aux bénévoles de nos associations, en particulier celles et ceux qui se dévouent à l’AQDR, à l’AREQ et aux Compagnons du folklore québécois.

Mariette Gélinas, présidente AQDR-TR et AREQ Shawinigan, membre des Compagnons.